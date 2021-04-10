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ВСУ подвозят мины на позиции на авто с символикой СЦКК, заявили в ДНР
ВСУ подвозят мины на позиции на авто с символикой СЦКК, заявили в ДНР
Украинские силовики подвозят мины на передовые позиции на мариупольском направлении в Донбассе, используя при этом технику с символикой Совместного центра по... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:28
2021-04-10T17:28
2021-04-10T17:28
сцкк
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские силовики подвозят мины на передовые позиции на мариупольском направлении в Донбассе, используя при этом технику с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), заявил в субботу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Мы продолжаем фиксировать подвоз минометных боеприпасов на передовые позиции противника на мариупольском направлении в районе Водяного (под контролем Киева – ред.). Как и в предыдущих случаях, украинские подразделения продолжают использовать для подвоза боеприпасов технику с символикой СЦКК", - отметил Басурин.Он заявил, что в связи с этим ожидается усиление минометных обстрелов на мариупольском направлении.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210410/donbass-1727708227.html
https://ria.ru/20210410/donbass-1727662458.html
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сцкк, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире