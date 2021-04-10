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В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков
В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T12:04
2021-04-10T12:04
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тошковка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."Зафиксирована активная работа маневренной группы... батальона РЭБ. Радиоэлектронное подавление отмечено в частотном диапазоне каналов управления и навигации БПЛА в районе населенного пункта Тошковка", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что Народная милиция ведет постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готова по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210410/donbass-1727660066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donetsk-1727627288.html
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смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

12:04 10.04.2021
 
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Фото : ВСУ
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тошковка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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"Зафиксирована активная работа маневренной группы... батальона РЭБ. Радиоэлектронное подавление отмечено в частотном диапазоне каналов управления и навигации БПЛА в районе населенного пункта Тошковка", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что Народная милиция ведет постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готова по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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