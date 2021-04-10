https://ria.ru/20210410/donbass-1727675567.html

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

В ЛНР зафиксировали работу комплекса РЭБ украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T12:04

2021-04-10T12:04

2021-04-10T12:04

смм обсе

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624871_0:55:1600:955_1920x0_80_0_0_674cf2fd02668c2df0e0386024ff877f.jpg

ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тошковка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."Зафиксирована активная работа маневренной группы... батальона РЭБ. Радиоэлектронное подавление отмечено в частотном диапазоне каналов управления и навигации БПЛА в районе населенного пункта Тошковка", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что Народная милиция ведет постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готова по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/donbass-1727660066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donetsk-1727627288.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире