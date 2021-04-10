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Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210410/doma-1727692391.html
В Москве начали отмывать дома от зимней грязи
В Москве начали отмывать дома от зимней грязи
Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T14:48
2021-04-10T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в столице. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - говорится в сообщении.Уточняется, что в субботу проводятся масштабные работы по промывке фасадов на Садовом кольце."Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что промывка зданий в столице проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут проходить в ежедневном режиме.
садовое кольцо (москва)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москву чистят от зимней пыли и грязи
Весна – традиционное время для уборки. Совсем скоро все дома в столице засияют чистотой: фасады чистят при помощи специальной техники и моющих средств.
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Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы
В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны.
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садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве начали отмывать дома от зимней грязи

14:48 10.04.2021 (обновлено: 15:09 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПромышленный альпинист
Промышленный альпинист - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в столице. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в субботу проводятся масштабные работы по промывке фасадов на Садовом кольце.
"Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что промывка зданий в столице проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут проходить в ежедневном режиме.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСадовое кольцо (Москва)Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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