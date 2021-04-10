https://ria.ru/20210410/doma-1727692391.html

В Москве начали отмывать дома от зимней грязи

В Москве начали отмывать дома от зимней грязи

Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T14:48

2021-04-10T14:48

2021-04-10T15:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155749/97/1557499728_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_18fdb7be2f7a53884db2a0484cb5d245.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий проходят в столице. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - говорится в сообщении.Уточняется, что в субботу проводятся масштабные работы по промывке фасадов на Садовом кольце."Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что промывка зданий в столице проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут проходить в ежедневном режиме.

садовое кольцо (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Москву чистят от зимней пыли и грязи Весна – традиционное время для уборки. Совсем скоро все дома в столице засияют чистотой: фасады чистят при помощи специальной техники и моющих средств. 2021-04-10T14:48 true PT1M12S

Большая уборка: в Москве отмывают памятники и фонтаны после зимы В столице продолжается большая уборка. Моют элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, приводят в порядок фасады и цоколи зданий, отмывают памятники и фонтаны. 2021-04-10T14:48 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество