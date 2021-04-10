https://ria.ru/20210410/diplomaty-1727724941.html
В Минске рассказали о попытках вербовки белорусских дипломатов за рубежом
В Минске рассказали о попытках вербовки белорусских дипломатов за рубежом
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что были попытки вербовки дипломатов республики, работающих за границей. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T20:59
2021-04-10T20:59
2021-04-10T20:59
владимир макей
мид белоруссии
в мире
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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что были попытки вербовки дипломатов республики, работающих за границей."Были случаи попыток вербовки наших дипломатов и административно-технических сотрудников в некоторых странах. Но соответствующие лица оказались на высоте, проинформировали своих руководителей, и в результате мы были вынуждены предпринимать соответствующие действия по обеспечению их безопасности. Мы, естественно, не афишируем подобные случаи, но всегда заявляем соответствующие протесты другой стороне", - сказал Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в субботу. Стенограмму распространила пресс-служба МИД.Как указал Макей, дипломаты знают секретную информацию, при поступлении на дипломатическую службу оформляется допуск к информации соответствующего уровня. "И это абсолютно обосновано и понятно, потому что проходят различного рода документы – начиная с совершенно секретных и заканчивая документами для служебного пользования", - заметил он.В этой связи, добавил глава МИД Белоруссии, интерес спецслужб любой страны к дипломатам другого государства "абсолютно обоснован".
https://ria.ru/20210410/donbass-1727719438.html
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владимир макей , мид белоруссии, в мире