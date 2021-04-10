https://ria.ru/20210410/diplomaty-1727724941.html

В Минске рассказали о попытках вербовки белорусских дипломатов за рубежом

В Минске рассказали о попытках вербовки белорусских дипломатов за рубежом

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что были попытки вербовки дипломатов республики, работающих за границей. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T20:59

2021-04-10T20:59

2021-04-10T20:59

владимир макей

мид белоруссии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_ca5bae7eb2cb427250a8e91b7a92b01b.jpg

МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что были попытки вербовки дипломатов республики, работающих за границей."Были случаи попыток вербовки наших дипломатов и административно-технических сотрудников в некоторых странах. Но соответствующие лица оказались на высоте, проинформировали своих руководителей, и в результате мы были вынуждены предпринимать соответствующие действия по обеспечению их безопасности. Мы, естественно, не афишируем подобные случаи, но всегда заявляем соответствующие протесты другой стороне", - сказал Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в субботу. Стенограмму распространила пресс-служба МИД.Как указал Макей, дипломаты знают секретную информацию, при поступлении на дипломатическую службу оформляется допуск к информации соответствующего уровня. "И это абсолютно обосновано и понятно, потому что проходят различного рода документы – начиная с совершенно секретных и заканчивая документами для служебного пользования", - заметил он.В этой связи, добавил глава МИД Белоруссии, интерес спецслужб любой страны к дипломатам другого государства "абсолютно обоснован".

https://ria.ru/20210410/donbass-1727719438.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , мид белоруссии, в мире