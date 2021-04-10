Как прошел "Тотальный диктант — 2021"

В столице "Тотального диктанта — 2021", Якутске, организовали 152 площадки для мероприятия.
В столице "Тотального диктанта — 2021", Якутске, организовали 152 площадки для мероприятия.
Участникам мероприятия в Якутске показали фильм, впервые снятый по тексту диктанта.
Участникам мероприятия в Якутске показали фильм, впервые снятый по тексту диктанта.
В Новосибирске проверить грамотность можно было в Театре оперы и балета, на ТЭЦ-2, в деревянной Спасской церкви, перевезенной из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, кинотеатре "Победа", вузах, школах и так далее.
В Новосибирске проверить грамотность можно было в Театре оперы и балета, на ТЭЦ-2, в деревянной Спасской церкви, перевезенной из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, кинотеатре "Победа", вузах, школах и так далее.
Курсанты из Африки и Азии впервые приняли участие в "Тотальном диктанте" в Новосибирске.
Курсанты из Африки и Азии впервые приняли участие в "Тотальном диктанте" в Новосибирске.
В Приморье около 800 человек написали "Тотальный диктант" на очных площадках.
В Приморье около 800 человек написали "Тотальный диктант" на очных площадках.
В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу в Новосибирске на различных площадках диктант написали всего около трех тысяч человек.
В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу в Новосибирске на различных площадках диктант написали всего около трех тысяч человек.
Гузель Яхина, написавшая текст для диктанта в 2018 году, стала главной звездой "Тотального диктанта" этого года в Новосибирске.
Гузель Яхина, написавшая текст для диктанта в 2018 году, стала главной звездой "Тотального диктанта" этого года в Новосибирске.
Во Владивостоке "Тотальный диктант" прошел на 24 очных площадках.
Тест TruD создали для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта.
Тест TruD создали для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта.