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Как прошел "Тотальный диктант — 2021"
Как прошел "Тотальный диктант — 2021"
РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T17:40
2021-04-10T18:12
тотальный диктант
общество
фото
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тотальный диктант, общество, фото, фото

Как прошел "Тотальный диктант — 2021"

17:40 10.04.2021 (обновлено: 18:12 10.04.2021)
 
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© РИА Новости / Андрей Сорокин

В столице "Тотального диктанта — 2021", Якутске, организовали 152 площадки для мероприятия.

Участники тотального диктанта в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске
1 из 9

В столице "Тотального диктанта — 2021", Якутске, организовали 152 площадки для мероприятия.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
© РИА Новости / Андрей Сорокин

Участникам мероприятия в Якутске показали фильм, впервые снятый по тексту диктанта.

Писатель Дмитрий Глуховский читает текст во время тотального диктанта в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в Якутске
2 из 9

Участникам мероприятия в Якутске показали фильм, впервые снятый по тексту диктанта.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
© РИА Новости / Александр Кряжев

В Новосибирске проверить грамотность можно было в Театре оперы и балета, на ТЭЦ-2, в деревянной Спасской церкви, перевезенной из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, кинотеатре "Победа", вузах, школах и так далее.

Волонтеры во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирском государственном университете
3 из 9

В Новосибирске проверить грамотность можно было в Театре оперы и балета, на ТЭЦ-2, в деревянной Спасской церкви, перевезенной из исчезнувшего заполярного города Зашиверска, кинотеатре "Победа", вузах, школах и так далее.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Курсанты из Африки и Азии впервые приняли участие в "Тотальном диктанте" в Новосибирске.

Иностранные курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) во время написания теста TruD в рамках ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирске
4 из 9

Курсанты из Африки и Азии впервые приняли участие в "Тотальном диктанте" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Аньков

В Приморье около 800 человек написали "Тотальный диктант" на очных площадках.

Девушка фотографирует экран во время тотального диктанта в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке
5 из 9

В Приморье около 800 человек написали "Тотальный диктант" на очных площадках.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Александр Кряжев

В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу в Новосибирске на различных площадках диктант написали всего около трех тысяч человек.

Участники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирском государственном университете
6 из 9

В прошлом году из-за ограничений по коронавирусу в Новосибирске на различных площадках диктант написали всего около трех тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гузель Яхина, написавшая текст для диктанта в 2018 году, стала главной звездой "Тотального диктанта" этого года в Новосибирске.

Писательница Гузель Яхина во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирском государственном университете
7 из 9

Гузель Яхина, написавшая текст для диктанта в 2018 году, стала главной звездой "Тотального диктанта" этого года в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Во Владивостоке "Тотальный диктант" прошел на 24 очных площадках.

Участницы тотального диктанта в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке
8 из 9

Во Владивостоке "Тотальный диктант" прошел на 24 очных площадках.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Александр Кряжев

Тест TruD создали для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта.

Иностранный курсант специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) во время написания теста TruD в рамках ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2021 в Новосибирске
9 из 9

Тест TruD создали для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта.

© РИА Новости / Александр Кряжев
 
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