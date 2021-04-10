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В Адыгее чиновник набросился на посетителя, пришедшего на прием
В Адыгее чиновник набросился на посетителя, пришедшего на прием
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов возмутился поведением чиновника, набросившегося на пришедшего на прием посетителя. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T19:47
2021-04-10T21:19
мурат кумпилов
краснодар
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 10 апр — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов возмутился поведением чиновника, набросившегося на пришедшего на прием посетителя.Накануне в одном из краснодарских Telegram-каналов появилась видеозапись инцидента. На кадрах, предположительно, чиновник администрации одного из поселений нападает на заявителя, настаивавшего на личном приеме. Как говорится в комментарии к видео, речь идет о крупном адыгейском поселка Яблоновский, который расположен в непосредственной близости от Краснодара.Как написал Кумпилов в Instagram, он неоднократно подчеркивал "важность выстраивания уважительного диалога между жителями республики и органами власти на всех уровнях"."На днях работник администрации поселка Яблоновского допустил непозволительное поведение в отношении жителя района. Это возмутительно, если не сказать больше. Считаю, что произошедшее говорит о несоответствии занимаемой должности работника муниципалитета. Рекомендую главе администрации принять кадровое решение", 1 заявил он. Республиканская прокуратура уже объявила о проведении проверки по инциденту.
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мурат кумпилов, краснодар, республика адыгея

В Адыгее чиновник набросился на посетителя, пришедшего на прием

19:47 10.04.2021 (обновлено: 21:19 10.04.2021)
 
© @gragdanin01/ InstagramСкриншот видео, где чиновник набросился на посетителя, пришедшего на прием
Скриншот видео, где чиновник набросился на посетителя, пришедшего на прием - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© @gragdanin01/ Instagram
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КРАСНОДАР, 10 апр — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов возмутился поведением чиновника, набросившегося на пришедшего на прием посетителя.
Накануне в одном из краснодарских Telegram-каналов появилась видеозапись инцидента. На кадрах, предположительно, чиновник администрации одного из поселений нападает на заявителя, настаивавшего на личном приеме. Как говорится в комментарии к видео, речь идет о крупном адыгейском поселка Яблоновский, который расположен в непосредственной близости от Краснодара.
Как написал Кумпилов в Instagram, он неоднократно подчеркивал "важность выстраивания уважительного диалога между жителями республики и органами власти на всех уровнях".
"На днях работник администрации поселка Яблоновского допустил непозволительное поведение в отношении жителя района. Это возмутительно, если не сказать больше. Считаю, что произошедшее говорит о несоответствии занимаемой должности работника муниципалитета. Рекомендую главе администрации принять кадровое решение", 1 заявил он.
Республиканская прокуратура уже объявила о проведении проверки по инциденту.
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