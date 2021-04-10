https://ria.ru/20210410/chinovnik-1727719043.html

В Адыгее чиновник набросился на посетителя, пришедшего на прием

В Адыгее чиновник набросился на посетителя, пришедшего на прием

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов возмутился поведением чиновника, набросившегося на пришедшего на прием посетителя. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T19:47

2021-04-10T19:47

2021-04-10T21:19

мурат кумпилов

краснодар

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 10 апр — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов возмутился поведением чиновника, набросившегося на пришедшего на прием посетителя.Накануне в одном из краснодарских Telegram-каналов появилась видеозапись инцидента. На кадрах, предположительно, чиновник администрации одного из поселений нападает на заявителя, настаивавшего на личном приеме. Как говорится в комментарии к видео, речь идет о крупном адыгейском поселка Яблоновский, который расположен в непосредственной близости от Краснодара.Как написал Кумпилов в Instagram, он неоднократно подчеркивал "важность выстраивания уважительного диалога между жителями республики и органами власти на всех уровнях"."На днях работник администрации поселка Яблоновского допустил непозволительное поведение в отношении жителя района. Это возмутительно, если не сказать больше. Считаю, что произошедшее говорит о несоответствии занимаемой должности работника муниципалитета. Рекомендую главе администрации принять кадровое решение", 1 заявил он. Республиканская прокуратура уже объявила о проведении проверки по инциденту.

https://ria.ru/20201224/kommentariy-1590806970.html

краснодар

республика адыгея

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мурат кумпилов, краснодар, республика адыгея