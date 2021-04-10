Бальбек оценил слова Эрдогана о поддержке "Крымской платформы"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова президента Турции о поддержке "Крымской платформы", заявил, что Тайип Эрдоган сказал то, что хотел услышать его украинский коллега Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что Эрдоган поддержал "Крымскую платформу" по итогам переговоров c Зеленским в Стамбуле. Зеленский находится в Турции в рамках заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня.
"Сейчас такая мода во всем мире – закрывать глаза на факты, происходящие в России. Видимо, и президент Турции, что называется, попал под современные тренды. Эрдоган сказал то, что хотел услышать Зеленский, но это вовсе не означает, что после слов последуют дела, ведь, если говорить откровенно, Владимир Зеленский годится по возрасту в сыновья Эрдогану. Возможно, турецкому президенту просто хотелось сказать что-то ободряющее политическому юнцу", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также отметил, что Крым уже находится на своем месте - в России, а его коренные жители "находятся в Крыму, а не на сопредельных территориях".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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