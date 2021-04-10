https://ria.ru/20210410/balbek-1727729093.html

Бальбек оценил слова Эрдогана о поддержке "Крымской платформы"

Бальбек оценил слова Эрдогана о поддержке "Крымской платформы"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова президента Турции о поддержке "Крымской платформы", заявил, что Тайип Эрдоган сказал то, что хотел услышать РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T21:41

2021-04-10T21:41

2021-04-10T21:41

россия

руслан бальбек

владимир зеленский

турция

республика крым

оон

реджеп тайип эрдоган

украина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя слова президента Турции о поддержке "Крымской платформы", заявил, что Тайип Эрдоган сказал то, что хотел услышать его украинский коллега Владимир Зеленский.Ранее сообщалось, что Эрдоган поддержал "Крымскую платформу" по итогам переговоров c Зеленским в Стамбуле. Зеленский находится в Турции в рамках заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня."Сейчас такая мода во всем мире – закрывать глаза на факты, происходящие в России. Видимо, и президент Турции, что называется, попал под современные тренды. Эрдоган сказал то, что хотел услышать Зеленский, но это вовсе не означает, что после слов последуют дела, ведь, если говорить откровенно, Владимир Зеленский годится по возрасту в сыновья Эрдогану. Возможно, турецкому президенту просто хотелось сказать что-то ободряющее политическому юнцу", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат также отметил, что Крым уже находится на своем месте - в России, а его коренные жители "находятся в Крыму, а не на сопредельных территориях".Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210410/krym-1727727704.html

https://ria.ru/20210410/neron-1727646370.html

россия

турция

республика крым

украина

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россия, руслан бальбек, владимир зеленский, турция, республика крым, оон, реджеп тайип эрдоган, украина