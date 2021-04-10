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В Австралии прошли акции протеста против гибели аборигенов в тюрьмах
В Австралии прошли акции протеста против гибели аборигенов в тюрьмах
Несколько сотен человек в ряде австралийских городов приняли участие в акциях протеста против случаев гибели аборигенов в местах заключения, сообщает... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:06
2021-04-10T13:06
виктория (австралия)
брисбен
австралия
сидней
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек в ряде австралийских городов приняли участие в акциях протеста против случаев гибели аборигенов в местах заключения, сообщает австралийский телеканал ABC.Протестные марши прошли в Сиднее, Брисбене, Мельбурне, Алис-Спрингсе и Лисморе. В Брисбене на центральной площади собрались около 300 человек. Несколько сотен человек пришли к зданию парламента штата Виктория в Мельбурне. На акции протеста в Алис-Спрингс были замечены около 150 участников. Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") и призывали правительство принять меры в связи с высоким уровнем смертности среди аборигенов, находящихся в заключении.Акции также были приурочены к 30-летию со дня выхода доклада королевской комиссии, проводившей расследование случаев гибели аборигенов в местах заключения. Как отмечает телеканал, в 1991 году комиссия, изучив все обстоятельства, выпустила 339 рекомендаций для властей, но с тех пор были реализованы только некоторые из них. После публикации доклада в стране погибли более 470 представителей коренного населения страны, находящихся в заключении, при этом пять человек скончались с начала марта текущего года.
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виктория (австралия), брисбен, австралия, сидней, в мире

В Австралии прошли акции протеста против гибели аборигенов в тюрьмах

13:06 10.04.2021
 
© официальный твиттер города БрисбенПанорама на австралийский город Брисбен
Панорама на австралийский город Брисбен - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© официальный твиттер города Брисбен
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек в ряде австралийских городов приняли участие в акциях протеста против случаев гибели аборигенов в местах заключения, сообщает австралийский телеканал ABC.
Протестные марши прошли в Сиднее, Брисбене, Мельбурне, Алис-Спрингсе и Лисморе. В Брисбене на центральной площади собрались около 300 человек. Несколько сотен человек пришли к зданию парламента штата Виктория в Мельбурне. На акции протеста в Алис-Спрингс были замечены около 150 участников. Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") и призывали правительство принять меры в связи с высоким уровнем смертности среди аборигенов, находящихся в заключении.
Акции также были приурочены к 30-летию со дня выхода доклада королевской комиссии, проводившей расследование случаев гибели аборигенов в местах заключения. Как отмечает телеканал, в 1991 году комиссия, изучив все обстоятельства, выпустила 339 рекомендаций для властей, но с тех пор были реализованы только некоторые из них. После публикации доклада в стране погибли более 470 представителей коренного населения страны, находящихся в заключении, при этом пять человек скончались с начала марта текущего года.
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