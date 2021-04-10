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В Австралии память британского принца Филиппа почтили оружейным салютом

В Австралии память британского принца Филиппа почтили оружейным салютом

Австралийская федеральная гвардия произвела в субботу около здания парламента страны оружейный салют из 41 выстрела в память о британском принце Филипе, ушедшем РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T12:09

2021-04-10T12:09

2021-04-10T12:09

умер принц филипп

скотт моррисон

принц филипп, герцог эдинбургский

великобритания

австралия

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Австралийская федеральная гвардия произвела в субботу около здания парламента страны оружейный салют из 41 выстрела в память о британском принце Филипе, ушедшем из жизни в возрасте 99 лет, сообщает австралийский телеканал ABC.Супруг британской королевы принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке.Салют около здания австралийского парламента был произведен из шести церемониальных гаубиц с интервалом в 10 секунд. В связи с кончиной принца во всей стране также приспущены флаги. На сайте премьер-министра и правительства страны открыта книга соболезнований. Премьер страны Скотт Моррисон в пятницу выразил соболезнования в связи с кончиной британского принца Филипа.

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2021

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умер принц филипп, скотт моррисон, принц филипп, герцог эдинбургский, великобритания, австралия, в мире