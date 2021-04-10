https://ria.ru/20210410/aviabilety-1727482453.html

Туристы рассказали, как часто покупают билеты через мобильное приложение

Туристы рассказали, как часто покупают билеты через мобильное приложение

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто используют смартфон при бронировании авиапутешествий, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T17:35

2021-04-10T17:35

2021-04-10T17:35

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто используют смартфон при бронировании авиапутешествий, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании сравнили данные по покупке авиабилетов пользователями в мобильном приложении и на сайте. Оказалось, что россияне на 23 процента чаще бронируют спонтанные поездки именно с помощью мобильных устройств или планшетов. Причем две трети (69 процентов) приобретений оплачиваются максимум за неделю до поездки.Наиболее часто через смартфон бронируют перелеты за день до отъезда — доля таких заказов составляет 27 процентов, а шесть процентов клиентов покупают проездные документы день в день. За пару дней оплачивают авиапутешествие 18 процентов, за три — 12 процентов, а каждый десятый делает это за четыре дня до вылета. За неделю до поездки ищут рейсы 11 процентов покупателей.Кроме того, из данных статистики следует, что путешественники, предпочитающие пользоваться смартфонами и планшетами, чаще (83 процента случаев) покупают билеты в одну сторону. Это на десять процентов больше, чем у пользователей десктопа.А еще мобильное приложение мужчины используют на десять процентов чаще женщин.

https://ria.ru/20210407/khorvatiya-1727080689.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, авиабилеты, самолеты, пассажиры, новости - туризм, путешествия