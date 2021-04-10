https://ria.ru/20210410/alibaba-1727650925.html

Alibaba оценила штраф властей Китая за нечестную конкуренцию

Alibaba оценила штраф властей Китая за нечестную конкуренцию

Компания Alibaba полностью принимает наказание, вынесенное регулятором рынка Китая за нечестную конкуренцию, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T07:03

2021-04-10T07:03

2021-04-10T07:03

alibaba group

китай

экономика

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Компания Alibaba полностью принимает наказание, вынесенное регулятором рынка Китая за нечестную конкуренцию, говорится в заявлении компании.Ранее Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,23 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны штрафом. Предыдущий рекордный штраф в 975 миллионов долларов заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.Ведомство заявило, что компания использовала рыночные силы, правила и данные платформы, алгоритмы и другие технические средства, принимала различные меры поощрений и наказания для того, чтобы обеспечить выполнение принципа "эр сюань и", поддерживала и усиливала свою рыночную мощь и получала нечестные конкурентные преимущества.Помимо штрафа, регулятор потребовал от компании усилить внутренний контроль и контроль соответствия регулятивным требованиям, поддерживать честную конкуренцию и в течение трех лет отчитываться перед регулятором.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/znamenitosti-1592446150.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/alibaba-1592220578.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

alibaba group, китай, экономика