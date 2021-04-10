https://ria.ru/20210410/afganistan-1727667260.html
В Афганистане задержали одного из главарей ИГ*
В Афганистане задержали одного из главарей ИГ*
Афганские спецслужбы задержали главаря подразделения террористической группировки "Исламское государство"* в Кабуле Гулама Насера, заявили местные власти. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T10:45
2021-04-10T10:45
2021-04-10T14:15
исламское государство
талибан
кабул (город)
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КАБУЛ, 10 апр — РИА Новости. Афганские спецслужбы задержали главаря подразделения террористической группировки "Исламское государство"* в Кабуле Гулама Насера, заявили местные власти."Гулам Насер, сын Гулама Сахи, известный как Аль-Хорасани, один из главных лидеров террористической группировки ИГ* — "Талибан" и главарь террористической группировки ИГ* в Кабуле, был задержан национальным управлением сил безопасности", — говорится в заявлении вице-президента Амруллы Салеха.Отмечается, что Насер играл "ключевую роль" в организации террористических атак в афганской столице. Также он, как утверждается, похитил 14-летнего мальчика в западной части Кабула, истязал его, изнасиловал и затем убил. После совершения этих преступлений он скрылся из виду, но его отследили и задержали бойцы национальной безопасности Афганистана.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210325/afganistan-1602885847.html
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исламское государство, талибан, кабул (город), терроризм, афганистан, в мире