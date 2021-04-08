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Опрос: спрос на покупку квартир в 2020 году вырос на 78%
Опрос: спрос на покупку квартир в 2020 году вырос на 78%
Спрос на приобретение жилой недвижимости в России в 2020 году достиг максимума в сентябре, на 78% превысив аналогичный показатель предыдущего года,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:25
2021-04-08T16:25
россия
жилье
ингосстрах
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Спрос на приобретение жилой недвижимости в России в 2020 году достиг максимума в сентябре, на 78% превысив аналогичный показатель предыдущего года, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Ингосстрахом" и Финансовым университетом при правительстве РФ.Основой исследования стали опросы экспертов в области недвижимости, а также жителей городов трех восточных федеральных округов с населением более 100 тысяч человек. Всего в опросах приняли участие 6600 респондентов."Прошедший 2020 год был отмечен возросшим интересом граждан к приобретению квартир. Прирост числа тех, кто хотел бы приобрести жилье в течение ближайших месяцев, достиг максимума в сентябре 2020 года и превысил аналогичный показатель 2019 года на 78%. На пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей", - сообщает "Ингосстрах" по итогам исследования.В январе – феврале текущего года рост спроса замедлился, однако и в феврале число граждан, намеренных решить жилищный вопрос в ближайшие месяцы, оказалось на 28% выше, чем год назад. Наиболее предпочтительными городами в европейской части России для приобретения квартир респонденты из трех восточных федеральных округов считают Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапу, Калининград, Пермь, Геленджик, Новороссийск, а также Казань. При этом респонденты в значительной степени ориентируются на приобретение недвижимости за счет собственных накоплений, без привлечения ипотеки. Так, среди потенциальных переселенцев доля тех, кто намерен взять ипотечный кредит, на 46% меньше, чем в среднем по стране. При этом респонденты из трех восточных федеральных округов проявляют больше интереса к страхованию недвижимости: 18% тех, кто намерен купить недвижимость в европейской части России, намерены застраховать свое приобретение."В 2020 году россияне были вынуждены массово перейти на удаленный формат работы, что на фоне кризиса еще раз дополнительно подчеркнуло ценность недвижимого имущества, ведь квартиры и дома стали для многих не просто местом жительства, но и своего рода офисом. Это способствовало росту интереса граждан к страхованию жилья. Например, в нашей компании прирост премий в страховании имущества физических лиц по итогам прошедшего года составил порядка 20%. Мы рассчитываем, что в 2021 году этот тренд будет только набирать обороты", – приводится в сообщении комментарий руководителя дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталия Княгиничева.
https://ria.ru/20210323/ingosstrakh-1602348896.html
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россия, жилье, ингосстрах, новости компаний - экономика

Опрос: спрос на покупку квартир в 2020 году вырос на 78%

16:25 08.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Спрос на приобретение жилой недвижимости в России в 2020 году достиг максимума в сентябре, на 78% превысив аналогичный показатель предыдущего года, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Ингосстрахом" и Финансовым университетом при правительстве РФ.
Основой исследования стали опросы экспертов в области недвижимости, а также жителей городов трех восточных федеральных округов с населением более 100 тысяч человек. Всего в опросах приняли участие 6600 респондентов.
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Ингосстрах: интерес к расширенным программам страхования имущества растет
"Прошедший 2020 год был отмечен возросшим интересом граждан к приобретению квартир. Прирост числа тех, кто хотел бы приобрести жилье в течение ближайших месяцев, достиг максимума в сентябре 2020 года и превысил аналогичный показатель 2019 года на 78%. На пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей", - сообщает "Ингосстрах" по итогам исследования.
В январе – феврале текущего года рост спроса замедлился, однако и в феврале число граждан, намеренных решить жилищный вопрос в ближайшие месяцы, оказалось на 28% выше, чем год назад.
Как отметили в "Ингосстрахе", значительную часть спроса на недвижимость во многих городах европейской части России формируют жители Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Так, по данным исследования, 8% семей из УрФО рассматривают возможность приобретения квартиры в европейской части России, чтобы использовать её как второе жилье или место для постоянного проживания в случае переезда. В СФО этот показатель составил 5%, в ДФО – 7%.
Наиболее предпочтительными городами в европейской части России для приобретения квартир респонденты из трех восточных федеральных округов считают Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анапу, Калининград, Пермь, Геленджик, Новороссийск, а также Казань.
При этом респонденты в значительной степени ориентируются на приобретение недвижимости за счет собственных накоплений, без привлечения ипотеки. Так, среди потенциальных переселенцев доля тех, кто намерен взять ипотечный кредит, на 46% меньше, чем в среднем по стране. При этом респонденты из трех восточных федеральных округов проявляют больше интереса к страхованию недвижимости: 18% тех, кто намерен купить недвижимость в европейской части России, намерены застраховать свое приобретение.
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"В 2020 году россияне были вынуждены массово перейти на удаленный формат работы, что на фоне кризиса еще раз дополнительно подчеркнуло ценность недвижимого имущества, ведь квартиры и дома стали для многих не просто местом жительства, но и своего рода офисом. Это способствовало росту интереса граждан к страхованию жилья. Например, в нашей компании прирост премий в страховании имущества физических лиц по итогам прошедшего года составил порядка 20%. Мы рассчитываем, что в 2021 году этот тренд будет только набирать обороты", – приводится в сообщении комментарий руководителя дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталия Княгиничева.
 
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