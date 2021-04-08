https://ria.ru/20210408/zdorove-1727309370.html
Педиатр рассказал, чем чаще всего болеют подростки
Педиатр рассказал, чем чаще всего болеют подростки
Желудочно-кишечные заболевания и травмы часто встречаются среди подростков, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:19
2021-04-08T09:19
2021-04-08T09:19
исмаил османов
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Желудочно-кишечные заболевания и травмы часто встречаются среди подростков, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.По его словам, многое зависит от того, насколько активно будут влиять неблагоприятные факторы, которые могут привести к проявлению заболевания."Мы не дожидаемся, пока обращаются к нам подростки с расстройством пищевого поведения. Мы активно их выявляем на амбулаторном этапе и в последующем их обследуем, лечим. Если раньше их клали в стационар, то теперь все возможно амбулаторно. Безусловно, на первом месте - диетотерапия. Учитывая, что у них могут быть изменения со стороны ЖКТ, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, то им может быть показана целенаправленная терапия. За последние годы таких подростков стало чуть больше", - добавил собеседник агентства.При этом врач подчеркнул, что внимательно нужно относиться и к репродуктивному здоровью, особенно девочек, поскольку во взрослом возрасте, при планировании беременности, именно из-за несоблюдения мер профилактики могут возникнуть сложности, зачастую требующие медицинского вмешательства. "В плане будущего деторождения и воспитания здорового ребенка уже в школе нужно говорить девочкам, что они должны сохранять свое здоровье, в первую очередь репродуктивное", - считает Османов.
https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html
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исмаил османов, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Желудочно-кишечные заболевания и травмы часто встречаются среди подростков, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов
.
"Среди подростков чаще встречаются заболевания ЖКТ - гастриты, гастродуодениты, колиты, а также эндокринные заболевания, тот же метаболический синдром. Здесь нужно учитывать тот факт, что в подростковом возрасте идет гормональная перестройка организма и при перестройке отмечаются пограничные состояния - лабильная артериальная гипертензия, признаки вегетососудистой дистонии, которые могут в последующем перерасти в болезнь. И травматизм очень повышен у подростков", - рассказал Османов.
По его словам, многое зависит от того, насколько активно будут влиять неблагоприятные факторы, которые могут привести к проявлению заболевания.
"Мы не дожидаемся, пока обращаются к нам подростки с расстройством пищевого поведения. Мы активно их выявляем на амбулаторном этапе и в последующем их обследуем, лечим. Если раньше их клали в стационар, то теперь все возможно амбулаторно. Безусловно, на первом месте - диетотерапия. Учитывая, что у них могут быть изменения со стороны ЖКТ, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, то им может быть показана целенаправленная терапия. За последние годы таких подростков стало чуть больше", - добавил собеседник агентства.
При этом врач подчеркнул, что внимательно нужно относиться и к репродуктивному здоровью, особенно девочек, поскольку во взрослом возрасте, при планировании беременности, именно из-за несоблюдения мер профилактики могут возникнуть сложности, зачастую требующие медицинского вмешательства. "В плане будущего деторождения и воспитания здорового ребенка уже в школе нужно говорить девочкам, что они должны сохранять свое здоровье, в первую очередь репродуктивное", - считает Османов.