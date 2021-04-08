https://ria.ru/20210408/zdorove-1727309370.html

Педиатр рассказал, чем чаще всего болеют подростки

Педиатр рассказал, чем чаще всего болеют подростки

Желудочно-кишечные заболевания и травмы часто встречаются среди подростков, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:19

2021-04-08T09:19

2021-04-08T09:19

исмаил османов

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Желудочно-кишечные заболевания и травмы часто встречаются среди подростков, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.По его словам, многое зависит от того, насколько активно будут влиять неблагоприятные факторы, которые могут привести к проявлению заболевания."Мы не дожидаемся, пока обращаются к нам подростки с расстройством пищевого поведения. Мы активно их выявляем на амбулаторном этапе и в последующем их обследуем, лечим. Если раньше их клали в стационар, то теперь все возможно амбулаторно. Безусловно, на первом месте - диетотерапия. Учитывая, что у них могут быть изменения со стороны ЖКТ, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, то им может быть показана целенаправленная терапия. За последние годы таких подростков стало чуть больше", - добавил собеседник агентства.При этом врач подчеркнул, что внимательно нужно относиться и к репродуктивному здоровью, особенно девочек, поскольку во взрослом возрасте, при планировании беременности, именно из-за несоблюдения мер профилактики могут возникнуть сложности, зачастую требующие медицинского вмешательства. "В плане будущего деторождения и воспитания здорового ребенка уже в школе нужно говорить девочкам, что они должны сохранять свое здоровье, в первую очередь репродуктивное", - считает Османов.

https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html

https://ria.ru/20210408/vrachi-1727307026.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исмаил османов, россия, здоровье - общество, общество