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СК проверит сообщения о людях, пытающихся нажиться на модельере Зайцеве
СК проверит сообщения о людях, пытающихся нажиться на модельере Зайцеве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди намерены завладеть имуществом 83-летнего модельера... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:03
2021-04-08T23:46
вячеслав зайцев
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди намерены завладеть имуществом 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, сообщается на сайте СК России.По данным ведомства, в эфире одного из федеральных каналов обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Подмосковье регулярно находятся люди, снимающие видео и выкладывающие их в соцсети. Также сообщается, что они используют модельера для обогащения и, возможно, хотят завладеть его имуществом."Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах", — говорится в сообщении.
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вячеслав зайцев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье), происшествия

СК проверит сообщения о людях, пытающихся нажиться на модельере Зайцеве

22:03 08.04.2021 (обновлено: 23:46 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинМодельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди намерены завладеть имуществом 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, сообщается на сайте СК России.
По данным ведомства, в эфире одного из федеральных каналов обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Подмосковье регулярно находятся люди, снимающие видео и выкладывающие их в соцсети. Также сообщается, что они используют модельера для обогащения и, возможно, хотят завладеть его имуществом.
"Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах", — говорится в сообщении.
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Вячеслав ЗайцевСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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