https://ria.ru/20210408/zakon-1727334755.html

Протестанты попросили разъяснить закон "Об аттестации духовенства"

Протестанты попросили разъяснить закон "Об аттестации духовенства"

Закон "об аттестации духовенства" нуждается в подзаконных актах, которые бы разъяснили ряд его "расплывчатых" положений, и в консультациях по их созданию должны РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:34

2021-04-08T11:34

2021-04-08T12:01

религия и мировоззрение

россия

сергей ряховский

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Закон "об аттестации духовенства" нуждается в подзаконных актах, которые бы разъяснили ряд его "расплывчатых" положений, и в консультациях по их созданию должны участвовать представители конфессий, считает начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 апреля. Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности. Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей.Так, по его мнению, нужно уточнить положение об аттестации для иностранного духовенства, которое приезжает в Россию для проведения церемоний и лекций. "Как утверждают законодатели, всех иностранцев вывели из-под действия закона, но ведь это нигде не прописано", - заметил пастор."Религиозные группы – тут тоже есть вопросы. Некоторые религиозные группы действуют внутри местных и централизованных религиозных организаций (ЦРО). Например, я старший пастор местной церкви, у меня 50, как мы называем их, "домашних" групп верующих – это члены семьи и друзья, которые собираются для молитвы. Все они прихожане нашей церкви. Должен ли я регистрировать/уведомлять об этом Минюст или нет?" - пояснил пастор.Он также обратил внимание на положение закона, согласно которому общественным организациям и общественным движениям разрешается использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии."У конфессий в России, не только протестантов, есть практика создания НКО не только религиозными организациями, но и прихожанами. Например, такие названия как "фонд поддержки христианской культуры". К какой конфессии их отнести? У нас же нет христианской церкви – есть православные, католики, протестанты. То же с мусульманами – исламских ЦРО в России много, у кого должен запрашивать разрешение гипотетический "фонд исламской культуры"?" - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200921/popravki-1577517223.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей ряховский, владимир путин