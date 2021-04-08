https://ria.ru/20210408/zakon-1727334755.html
Протестанты попросили разъяснить закон "Об аттестации духовенства"
Протестанты попросили разъяснить закон "Об аттестации духовенства"
Закон "об аттестации духовенства" нуждается в подзаконных актах, которые бы разъяснили ряд его "расплывчатых" положений, и в консультациях по их созданию должны РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:34
2021-04-08T11:34
2021-04-08T12:01
религия и мировоззрение
россия
сергей ряховский
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Закон "об аттестации духовенства" нуждается в подзаконных актах, которые бы разъяснили ряд его "расплывчатых" положений, и в консультациях по их созданию должны участвовать представители конфессий, считает начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 апреля. Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности. Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей.Так, по его мнению, нужно уточнить положение об аттестации для иностранного духовенства, которое приезжает в Россию для проведения церемоний и лекций. "Как утверждают законодатели, всех иностранцев вывели из-под действия закона, но ведь это нигде не прописано", - заметил пастор."Религиозные группы – тут тоже есть вопросы. Некоторые религиозные группы действуют внутри местных и централизованных религиозных организаций (ЦРО). Например, я старший пастор местной церкви, у меня 50, как мы называем их, "домашних" групп верующих – это члены семьи и друзья, которые собираются для молитвы. Все они прихожане нашей церкви. Должен ли я регистрировать/уведомлять об этом Минюст или нет?" - пояснил пастор.Он также обратил внимание на положение закона, согласно которому общественным организациям и общественным движениям разрешается использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии."У конфессий в России, не только протестантов, есть практика создания НКО не только религиозными организациями, но и прихожанами. Например, такие названия как "фонд поддержки христианской культуры". К какой конфессии их отнести? У нас же нет христианской церкви – есть православные, католики, протестанты. То же с мусульманами – исламских ЦРО в России много, у кого должен запрашивать разрешение гипотетический "фонд исламской культуры"?" - заключил собеседник агентства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей ряховский, владимир путин
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Закон "об аттестации духовенства" нуждается в подзаконных актах, которые бы разъяснили ряд его "расплывчатых" положений, и в консультациях по их созданию должны участвовать представители конфессий, считает начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский
.
Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным
5 апреля. Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности. Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей.
"Мы будем максимально исполнять закон, мы не нарушители закона, но некоторые статьи закона расплывчаты. Мы надеемся, что все эти моменты будут отрегулированы подзаконными актами. Это для нас принципиально важно, потому что на это будут ориентироваться чиновники, правоохранители, контролирующие органы. Принципиально важно также, чтобы власти консультировались с представителями конфессией при создании подзаконных актов", - сказал Ряховский РИА Новости.
Так, по его мнению, нужно уточнить положение об аттестации для иностранного духовенства, которое приезжает в Россию
для проведения церемоний и лекций. "Как утверждают законодатели, всех иностранцев вывели из-под действия закона, но ведь это нигде не прописано", - заметил пастор.
"Религиозные группы – тут тоже есть вопросы. Некоторые религиозные группы действуют внутри местных и централизованных религиозных организаций (ЦРО). Например, я старший пастор местной церкви, у меня 50, как мы называем их, "домашних" групп верующих – это члены семьи и друзья, которые собираются для молитвы. Все они прихожане нашей церкви. Должен ли я регистрировать/уведомлять об этом Минюст или нет?" - пояснил пастор.
Он также обратил внимание на положение закона, согласно которому общественным организациям и общественным движениям разрешается использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии.
"У конфессий в России, не только протестантов, есть практика создания НКО не только религиозными организациями, но и прихожанами. Например, такие названия как "фонд поддержки христианской культуры". К какой конфессии их отнести? У нас же нет христианской церкви – есть православные, католики, протестанты. То же с мусульманами – исламских ЦРО в России много, у кого должен запрашивать разрешение гипотетический "фонд исламской культуры"?" - заключил собеседник агентства.