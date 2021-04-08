https://ria.ru/20210408/zagryaznenie-1727329981.html

Специалисты опровергли данные о загрязнении воздуха в Самарской области

Специалисты опровергли данные о загрязнении воздуха в Самарской области

Серьезных случаев загрязнения воздуха в Самарской области зафиксировано не было, сообщила начальник центра по мониторингу окружающей среды Приволжского УГМС... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:19

2021-04-08T11:19

2021-04-08T11:19

россия

куйбышевский район

самарская область

происшествия

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Серьезных случаев загрязнения воздуха в Самарской области зафиксировано не было, сообщила начальник центра по мониторингу окружающей среды Приволжского УГМС Ирина Усатова.Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование, согласно которому количество инцидентов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году в России стало максимальным за 16 лет. По информации аналитиков, 144 случая высокого загрязнения и три случая экстремально высокого загрязнения произошли в Самарской области."За последнее время в Самарской области не было зафиксировано ни одного серьезного случая загрязнения воздуха. Уровень загрязнения городов Самарской области, где проводится мониторинг, остался на уровне прошлого года. У нас 10 городов. Только лишь в Самаре был повышенный уровень. Во всех остальных уровень загрязнения низкий", - цитирует слова Усатовой пресс-служба правительства региона.По данным Приволжского УГМС, превышение уровня ПДК в прошлом году было зафиксировано только один раз в Куйбышевском районе Самары. "В летние месяцы в Куйбышевском районе на автоматическом посту фиксировались концентрации по сероводороду, превышающие нормативы ПДК. Это превышение носило локальный характер и касалось только Куйбышевского района. И говорить о загрязнении Самары в целом на основании данных по одному району некорректно", - подчеркнула Усатова.

https://ria.ru/20210402/azarov-1604010540.html

https://ria.ru/20210205/samara-1596226695.html

россия

куйбышевский район

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, куйбышевский район, самарская область, происшествия