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Специалисты опровергли данные о загрязнении воздуха в Самарской области
Специалисты опровергли данные о загрязнении воздуха в Самарской области
Серьезных случаев загрязнения воздуха в Самарской области зафиксировано не было, сообщила начальник центра по мониторингу окружающей среды Приволжского УГМС... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:19
2021-04-08T11:19
россия
куйбышевский район
самарская область
происшествия
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Серьезных случаев загрязнения воздуха в Самарской области зафиксировано не было, сообщила начальник центра по мониторингу окружающей среды Приволжского УГМС Ирина Усатова.Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование, согласно которому количество инцидентов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году в России стало максимальным за 16 лет. По информации аналитиков, 144 случая высокого загрязнения и три случая экстремально высокого загрязнения произошли в Самарской области."За последнее время в Самарской области не было зафиксировано ни одного серьезного случая загрязнения воздуха. Уровень загрязнения городов Самарской области, где проводится мониторинг, остался на уровне прошлого года. У нас 10 городов. Только лишь в Самаре был повышенный уровень. Во всех остальных уровень загрязнения низкий", - цитирует слова Усатовой пресс-служба правительства региона.По данным Приволжского УГМС, превышение уровня ПДК в прошлом году было зафиксировано только один раз в Куйбышевском районе Самары. "В летние месяцы в Куйбышевском районе на автоматическом посту фиксировались концентрации по сероводороду, превышающие нормативы ПДК. Это превышение носило локальный характер и касалось только Куйбышевского района. И говорить о загрязнении Самары в целом на основании данных по одному району некорректно", - подчеркнула Усатова.
https://ria.ru/20210402/azarov-1604010540.html
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россия, куйбышевский район, самарская область, происшествия

Специалисты опровергли данные о загрязнении воздуха в Самарской области

11:19 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Серьезных случаев загрязнения воздуха в Самарской области зафиксировано не было, сообщила начальник центра по мониторингу окружающей среды Приволжского УГМС Ирина Усатова.
Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование, согласно которому количество инцидентов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2020 году в России стало максимальным за 16 лет. По информации аналитиков, 144 случая высокого загрязнения и три случая экстремально высокого загрязнения произошли в Самарской области.
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"За последнее время в Самарской области не было зафиксировано ни одного серьезного случая загрязнения воздуха. Уровень загрязнения городов Самарской области, где проводится мониторинг, остался на уровне прошлого года. У нас 10 городов. Только лишь в Самаре был повышенный уровень. Во всех остальных уровень загрязнения низкий", - цитирует слова Усатовой пресс-служба правительства региона.
По данным Приволжского УГМС, превышение уровня ПДК в прошлом году было зафиксировано только один раз в Куйбышевском районе Самары. "В летние месяцы в Куйбышевском районе на автоматическом посту фиксировались концентрации по сероводороду, превышающие нормативы ПДК. Это превышение носило локальный характер и касалось только Куйбышевского района. И говорить о загрязнении Самары в целом на основании данных по одному району некорректно", - подчеркнула Усатова.
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