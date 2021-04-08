Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/voyska-1727391772.html
Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной
Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия у границ с... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:50
2021-04-08T21:00
россия
ангела меркель
владимир путин
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d697e91f20306b4028a4a7df4d055281.jpg
БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной, сообщает немецкое правительство."Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.Собеседники также обсудили другие внешнеполитические вопросы, в частности Сирию, Ливию, Боснию и Герцеговину. "Также затрагивалось и дело Навального", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210408/pentagon-1727290527.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_359:287:2706:2047_1920x0_80_0_0_0785152bcd3262f902926d41ae1c2cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ангела меркель, владимир путин, германия, украина, в мире

Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной

15:50 08.04.2021 (обновлено: 21:00 08.04.2021)
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной, сообщает немецкое правительство.
"Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили другие внешнеполитические вопросы, в частности Сирию, Ливию, Боснию и Герцеговину. "Также затрагивалось и дело Навального", — говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 00:12
США и Финляндия обеспокоены ситуацией на границе России и Украины
 
РоссияАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58"Известия" сообщили о готовящейся хакерской атаке на счета россиян
04:53Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город
04:50В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
Лента новостейМолния