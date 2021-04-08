https://ria.ru/20210408/voyska-1727391772.html

Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной

Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия у границ с... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:50

2021-04-08T15:50

2021-04-08T21:00

россия

ангела меркель

владимир путин

германия

украина

в мире

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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной, сообщает немецкое правительство."Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.Собеседники также обсудили другие внешнеполитические вопросы, в частности Сирию, Ливию, Боснию и Герцеговину. "Также затрагивалось и дело Навального", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210408/pentagon-1727290527.html

россия

германия

украина

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россия, ангела меркель, владимир путин, германия, украина, в мире