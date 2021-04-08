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Китайское СМИ сочло указ Зеленского объявлением войны России
Китайское СМИ сочло указ Зеленского объявлением войны России
Указ президента Украины Владимира Зеленского о "деоккупации" Крыма, по сути, является объявлением войны России, пишет Asia Times. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T17:19
2021-04-09T01:53
евразия
мария захарова
нато
владимир зеленский
москва
йенс столтенберг
сша
украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского о "деоккупации" Крыма, по сути, является объявлением войны России, пишет Asia Times.По мнению автора статьи, провозглашение "реинтеграции" Крыма официальной политикой Киева влечет за собой тяжелые последствия для всей Евразии. Кроме того, этот шаг Зеленского можно считать вызовом Москве, что никак не вяжется с пресловутыми заявлениями украинских властей о "российской агрессии". Журналист напомнил, что в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Киева в альянс "единственным способом закончить войну в Донбассе", а министр обороны США Ллойд Остин пообещал суверенитету Украины "непоколебимую поддержку США"."Это вполне вписывается в трактовку Москвы, по которой Зеленский ни за что бы не подписал такого указа без разрешения Вашингтона", — пишет автор.Ранее Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая, в частности, предусматривает прекращение "российской оккупации". Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность". Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210408/kiev-1727406549.html
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евразия, мария захарова, нато, владимир зеленский, москва, йенс столтенберг, сша, украина, в мире

Китайское СМИ сочло указ Зеленского объявлением войны России

17:19 08.04.2021 (обновлено: 01:53 09.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского о "деоккупации" Крыма, по сути, является объявлением войны России, пишет Asia Times.
По мнению автора статьи, провозглашение "реинтеграции" Крыма официальной политикой Киева влечет за собой тяжелые последствия для всей Евразии. Кроме того, этот шаг Зеленского можно считать вызовом Москве, что никак не вяжется с пресловутыми заявлениями украинских властей о "российской агрессии".
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Журналист напомнил, что в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Киева в альянс "единственным способом закончить войну в Донбассе", а министр обороны США Ллойд Остин пообещал суверенитету Украины "непоколебимую поддержку США".
"Это вполне вписывается в трактовку Москвы, по которой Зеленский ни за что бы не подписал такого указа без разрешения Вашингтона", — пишет автор.
Ранее Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая, в частности, предусматривает прекращение "российской оккупации". Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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