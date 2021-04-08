https://ria.ru/20210408/voronezh-1727369421.html

В Воронеже столкнулись два автобуса

В Воронеже столкнулись два автобуса

Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:00

2021-04-08T14:00

2021-04-08T17:13

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гумвд

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воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Авария произошла около 12 часов на Ленинском проспекте в районе остановки "Минская".В ГУМВД по Воронежской области РИА Новости отметили, что информация по аварии уточняется.По уточненным данным, количество пострадавших в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже выросло до семи, сообщает ГУМВД по региону.По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.Следователи начали проверку обстоятельств ДТП с участием двух автобусов в Воронеже, в результате которого пострадали семь пассажиров, сообщает управление СК РФ по региону.На месте происшествия работают следователи. "Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП", - приводит СУ СК слова руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа Романа Гречущева.Прокуратура Воронежской области сообщила, что взяла на контроль проверки обстоятельств ДТП, которые проводят полиция и СК. Мэрия Воронежа, в свою очередь, заявила, что ущерб пострадавшим в аварии пассажирам будет возмещен транспортным предприятием совместно со страховой компанией.

https://ria.ru/20210408/avtobus-1727318073.html

https://ria.ru/20210408/bloger-1727324395.html

https://ria.ru/20210407/dtp-1727121663.html

https://ria.ru/20210407/voditel-1727141687.html

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, воронежская область, воронеж, происшествия