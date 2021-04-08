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В Воронеже столкнулись два автобуса
В Воронеже столкнулись два автобуса
Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:00
2021-04-08T14:00
2021-04-08T17:13
россия
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гумвд
воронежская область
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Авария произошла около 12 часов на Ленинском проспекте в районе остановки "Минская".В ГУМВД по Воронежской области РИА Новости отметили, что информация по аварии уточняется.По уточненным данным, количество пострадавших в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже выросло до семи, сообщает ГУМВД по региону.По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.Следователи начали проверку обстоятельств ДТП с участием двух автобусов в Воронеже, в результате которого пострадали семь пассажиров, сообщает управление СК РФ по региону.На месте происшествия работают следователи. "Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП", - приводит СУ СК слова руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа Романа Гречущева.Прокуратура Воронежской области сообщила, что взяла на контроль проверки обстоятельств ДТП, которые проводят полиция и СК. Мэрия Воронежа, в свою очередь, заявила, что ущерб пострадавшим в аварии пассажирам будет возмещен транспортным предприятием совместно со страховой компанией.
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, воронежская область, воронеж, происшествия
ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости.
Четыре человека пострадали в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
Авария произошла около 12 часов на Ленинском проспекте в районе остановки "Минская".
"Столкнулись два автобуса. Пострадали четыре человека, их отвезли в больницу", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В ГУМВД
по Воронежской области
РИА Новости отметили, что информация по аварии уточняется.
По уточненным данным, количество пострадавших в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Воронеже выросло до семи, сообщает ГУМВД по региону.
"В результате ДТП семь пассажиров из маршрутных автобусов с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ГУМВД.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
Следователи начали проверку обстоятельств ДТП с участием двух автобусов в Воронеже, в результате которого пострадали семь пассажиров, сообщает управление СК РФ
по региону.
"В средствах массовой информации появились публикации о том, что сегодня днем в городе Воронеже произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, в результате которой пострадали пассажиры. В этой связи следственными органами организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водителями данных автобусов", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи. "Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП", - приводит СУ СК слова руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа Романа Гречущева.
Прокуратура Воронежской области сообщила, что взяла на контроль проверки обстоятельств ДТП, которые проводят полиция и СК. Мэрия Воронежа, в свою очередь, заявила, что ущерб пострадавшим в аварии пассажирам будет возмещен транспортным предприятием совместно со страховой компанией.
"Сотрудниками управления транспорта сейчас готовятся обращения к перевозчикам с требованием провести с водительским составом дополнительный внеплановый инструктаж о необходимости соблюдения правил дорожного движения и правил пассажирских перевозок, в этот период водители будут отстранены от работы", - сообщает мэрия.