https://ria.ru/20210408/volontery-1727320970.html

Волонтеры помогут жителям Пермского края выбрать объекты благоустройства

Волонтеры помогут жителям Пермского края выбрать объекты благоустройства

Выбрать объекты благоустройства на 2022 год жителям Пермского края помогут более 500 волонтеров, для которых стартовал обучающий курс, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:38

2021-04-08T10:38

2021-04-08T10:38

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 8 апр – РИА Новости. Выбрать объекты благоустройства на 2022 год жителям Пермского края помогут более 500 волонтеров, для которых стартовал обучающий курс, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пресс-службе губернатора региона уточняют, что программа включает онлайн-изучение видеокурса и тестирование на федеральном портале DOBRO.RU, а также обучение в территориальных штабах в очно-заочном формате."На первом этапе волонтеры расширят свои знания о федеральном проекте, получат навыки работы в специальном приложении, а затем примут участие в вебинаре, который проведут представители Минстроя РФ, являющегося организатором всероссийского голосования, – поясняют в пресс-службе. – На втором этапе обучения представители муниципальных органов власти территорий, в которых созданы волонтерские штабы, расскажут активистам о тех проектах благоустройства, которые будут участвовать в голосовании, а также обсудят возможные сложные ситуации, и разберут алгоритмы действий".По словам губернатор Пермского края Дмитрия Махонина, участие в проекте – хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях. "Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач. Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на территории Пермского края за 4 года обустроено 1 658 дворов и 424 общественных пространства. В этом году мы планируем благоустроить еще 245 объектов. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь", – подчеркнул Махонин.В пресс-службе губернатора добавили, что в Пермском крае на голосование будет выставлено 38 общественных пространств в населенных пунктах с численностью жителей от 20 тысяч человек в 12 муниципалитетах. "В каждом из них в результате голосования будет определен один объект, который, по мнению жителей, необходимо в следующем году обустроить в первую очередь. Сделать свой выбор смогут жители в возрасте от 14 лет. Для того чтобы отдать голос за проект, нужно зарегистрироваться с помощью портала Госуслуги, либо по номеру телефона", – заключили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210329/perm-1603300406.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермский край