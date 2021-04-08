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Туризм
https://ria.ru/20210408/vizy-1727392715.html
Визовые центры Хорватии заработали в 19 городах России
Визовые центры Хорватии заработали в 19 городах России
В визовых центрах Хорватии начался прием документов на туристическую визу, сообщает пресс-служба VFS Global. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:18
2021-04-08T16:18
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В визовых центрах Хорватии начался прием документов на туристическую визу, сообщает пресс-служба VFS Global.Они работают в 19 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Мурманске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Омске, Самаре, Саратове и Уфе. Клиентам в столице, Иркутске, Краснодаре, Ростове, Хабаровске и Владивостоке нужна предварительная запись для посещения визового центра.Согласно новым требованиям, проживание на территории Хорватии должно быть оплачено заранее, документ об оплате подается вместе с документами на визу. Без него заявление не примут. Для получения деловой визы клиенту нужно предоставить письмо от компании в Хорватии в качестве доказательства цели поездки. Документы можно подать только в индивидуальном порядке, не через туристические агентства. Напомним, Хорватия с 1 апреля открылась для россиян. Для въезда турист должен предъявить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V", либо отрицательный ПЦР-тест давностью не более 48 часов, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Сейчас доступны прямые рейсы из Москвы в Загреб. Полетные программы на курорты Хорватии стартуют в конце апреля.
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туры, вакцинация, отдых на море, отдых, куда можно лететь, куда поехать, туризм, туристы, визы, новости - туризм, хорватия

Визовые центры Хорватии заработали в 19 городах России

16:18 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовый объединенный визовый центр в Москве
Новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В визовых центрах Хорватии начался прием документов на туристическую визу, сообщает пресс-служба VFS Global.
Они работают в 19 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Мурманске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Омске, Самаре, Саратове и Уфе.
Клиентам в столице, Иркутске, Краснодаре, Ростове, Хабаровске и Владивостоке нужна предварительная запись для посещения визового центра.
Согласно новым требованиям, проживание на территории Хорватии должно быть оплачено заранее, документ об оплате подается вместе с документами на визу. Без него заявление не примут.
Для получения деловой визы клиенту нужно предоставить письмо от компании в Хорватии в качестве доказательства цели поездки.
Документы можно подать только в индивидуальном порядке, не через туристические агентства.
Напомним, Хорватия с 1 апреля открылась для россиян. Для въезда турист должен предъявить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V", либо отрицательный ПЦР-тест давностью не более 48 часов, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Сейчас доступны прямые рейсы из Москвы в Загреб. Полетные программы на курорты Хорватии стартуют в конце апреля.
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