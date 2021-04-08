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Распространение коронавируса
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В "Векторе" рассказали о технологии обновления "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" рассказали о технологии обновления "ЭпиВакКороны"
Актуализировать вакцину "ЭпиВакКорона" при появлении мутации коронавируса, от которой вакцина не будет защищать, можно всего за один день, заявил в интервью РИА РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:32
2021-04-08T11:32
распространение коронавируса
ринат максютов
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Актуализировать вакцину "ЭпиВакКорона" при появлении мутации коронавируса, от которой вакцина не будет защищать, можно всего за один день, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.Он уточнил, что для наработки пептидов и выпуска вакцины нужно время, кроме того для обновленной вакцины необходимо будет провести исследования."Я надеюсь, что можно будет ограничиться сокращенным исследованием по аналогии с вакцинами против сезонного гриппа при смене штаммов, но так как прецедентов с вакциной от коронавируса еще не было, сказать точно сложно, все будет зависеть от регулятора", - пояснил Максютов."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
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ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В "Векторе" рассказали о технологии обновления "ЭпиВакКороны"

11:32 08.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУпаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Актуализировать вакцину "ЭпиВакКорона" при появлении мутации коронавируса, от которой вакцина не будет защищать, можно всего за один день, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
"Если вдруг случится так, что вирус мутирует и в тех участках, откуда мы выбирали наши пептиды, возникнет мутация и нам нужно будет обновить вакцину, то на актуализацию состава вакцины потребуется не больше одного дня", - сказал Максютов.
Он уточнил, что для наработки пептидов и выпуска вакцины нужно время, кроме того для обновленной вакцины необходимо будет провести исследования.
"Я надеюсь, что можно будет ограничиться сокращенным исследованием по аналогии с вакцинами против сезонного гриппа при смене штаммов, но так как прецедентов с вакциной от коронавируса еще не было, сказать точно сложно, все будет зависеть от регулятора", - пояснил Максютов.
"ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 10:45Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали о влиянии мутаций на эффективность "ЭпиВакКороны"
 
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