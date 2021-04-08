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Добровольцев, испытавших "ЭпиВакКорону", проверят в мае на иммунитет
Добровольцев, испытавших "ЭпиВакКорону", проверят в мае на иммунитет
Добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона" прошлым летом, в мае обследуют на иммунитет, чтобы определить срок защиты,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:31
2021-04-08T10:31
2021-04-08T10:31
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона" прошлым летом, в мае обследуют на иммунитет, чтобы определить срок защиты, который дает данная вакцина, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.В настоящее время ожидается, что вакцина будет защищать в течение года, уточнил он."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество