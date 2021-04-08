https://ria.ru/20210408/vaktsinatsiya-1727374405.html

ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию детей в Чехии законной

ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию детей в Чехии законной

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:27

2021-04-08T14:27

2021-04-08T15:05

европейский суд по правам человека

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/140347/32/1403473294_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6ee17eafb68f1902d0f68ff81d6eb29d.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии."В сегодняшнем решении Большой палаты... Европейский суд по правам человека большинством (16 голосами против одного) постановил, что: нет нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека", - говорится в решении суда, опубликованном на его официальном сайте.В Чехии вакцинация детей от девяти болезней, включая дифтерию, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит В, корь и краснуху, является юридически обязательной. Несоблюдение этого обязательства без уважительной причины может караться штрафом. Дети, которые не получили прививки (за исключением тех, кто не получил их по состоянию здоровья), не принимаются в детские сады.Несогласные с этим требованием подали жалобу в ЕСПЧ, ссылаясь на нарушение государством статьи 8 Конвенции. Ряд заявителей подали жалобу из-за отказа образовательных учреждений в приеме детей. Родители одного ребенка сами составили план его вакцинации, однако не сделали ребенку все необходимые прививки и им также было отказано в приеме в детский сад. Родители другого отказывались делать вакцины из-за религиозных убеждений.Согласно сообщению на сайте суда, заявители утверждали, что различные последствия "несоблюдения установленной законом обязанности прохождения вакцинации были несовместимы с их правом на уважение частной жизни в соответствии со статьей 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции"."Он (ЕСПЧ) признал, что чешская политика преследует законные цели защиты здоровья, а также прав других, отметив, что вакцинация защищает как тех, кто получает прививки, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении."Он (ЕСПЧ) пришел к выводу, что оспариваемые меры могут рассматриваться как "необходимые в демократическом обществе", - постановил суд.

https://ria.ru/20210401/sud-1603812314.html

https://ria.ru/20210405/ostrovskiy-1603987950.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский суд по правам человека, чехия, в мире