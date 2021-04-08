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ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию детей в Чехии законной
ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию детей в Чехии законной
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:27
2021-04-08T15:05
европейский суд по правам человека
чехия
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии."В сегодняшнем решении Большой палаты... Европейский суд по правам человека большинством (16 голосами против одного) постановил, что: нет нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека", - говорится в решении суда, опубликованном на его официальном сайте.В Чехии вакцинация детей от девяти болезней, включая дифтерию, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит В, корь и краснуху, является юридически обязательной. Несоблюдение этого обязательства без уважительной причины может караться штрафом. Дети, которые не получили прививки (за исключением тех, кто не получил их по состоянию здоровья), не принимаются в детские сады.Несогласные с этим требованием подали жалобу в ЕСПЧ, ссылаясь на нарушение государством статьи 8 Конвенции. Ряд заявителей подали жалобу из-за отказа образовательных учреждений в приеме детей. Родители одного ребенка сами составили план его вакцинации, однако не сделали ребенку все необходимые прививки и им также было отказано в приеме в детский сад. Родители другого отказывались делать вакцины из-за религиозных убеждений.Согласно сообщению на сайте суда, заявители утверждали, что различные последствия "несоблюдения установленной законом обязанности прохождения вакцинации были несовместимы с их правом на уважение частной жизни в соответствии со статьей 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции"."Он (ЕСПЧ) признал, что чешская политика преследует законные цели защиты здоровья, а также прав других, отметив, что вакцинация защищает как тех, кто получает прививки, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении."Он (ЕСПЧ) пришел к выводу, что оспариваемые меры могут рассматриваться как "необходимые в демократическом обществе", - постановил суд.
https://ria.ru/20210401/sud-1603812314.html
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европейский суд по правам человека, чехия, в мире

ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию детей в Чехии законной

14:27 08.04.2021 (обновлено: 15:05 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии.
"В сегодняшнем решении Большой палаты... Европейский суд по правам человека большинством (16 голосами против одного) постановил, что: нет нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека", - говорится в решении суда, опубликованном на его официальном сайте.
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В Чехии вакцинация детей от девяти болезней, включая дифтерию, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит В, корь и краснуху, является юридически обязательной. Несоблюдение этого обязательства без уважительной причины может караться штрафом. Дети, которые не получили прививки (за исключением тех, кто не получил их по состоянию здоровья), не принимаются в детские сады.
Несогласные с этим требованием подали жалобу в ЕСПЧ, ссылаясь на нарушение государством статьи 8 Конвенции. Ряд заявителей подали жалобу из-за отказа образовательных учреждений в приеме детей. Родители одного ребенка сами составили план его вакцинации, однако не сделали ребенку все необходимые прививки и им также было отказано в приеме в детский сад. Родители другого отказывались делать вакцины из-за религиозных убеждений.
Согласно сообщению на сайте суда, заявители утверждали, что различные последствия "несоблюдения установленной законом обязанности прохождения вакцинации были несовместимы с их правом на уважение частной жизни в соответствии со статьей 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции".
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"Он (ЕСПЧ) признал, что чешская политика преследует законные цели защиты здоровья, а также прав других, отметив, что вакцинация защищает как тех, кто получает прививки, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.
"Он (ЕСПЧ) пришел к выводу, что оспариваемые меры могут рассматриваться как "необходимые в демократическом обществе", - постановил суд.
 
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