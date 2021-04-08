https://ria.ru/20210408/vaktsinatsiya-1727341255.html

Для россиян, проживающих за границей, организуют антиковидные туры

Для россиян, проживающих за границей, организуют антиковидные туры

Туроператор по въездному туризму запускает пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:43

2021-04-08T12:43

2021-04-08T12:43

туризм

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

россия

туризм

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новости - туризм

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Туроператор по въездному туризму запускает пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, сообщили РИА Новости в компании."Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной "Спутник V". К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы в кратчайшие сроки договорились с партнерами и разработали пакетные предложения", – сказал гендиректор туроператора Андрей Сивицкий.При этом он отметил, что большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в Россию. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", – добавил топ-менеджер.Россиянам предлагают несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в России в течение 21 дня либо две поездки, каждая - сроком на три дня. Стоимость второго варианта – от 700 евро без учета перелета, стоимость тура сроком на 21 день – от 1,5 тысячи евро.

https://ria.ru/20210402/tury-1603987673.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, туризм, вакцины, туристы, новости - туризм