https://ria.ru/20210408/vaktsinatsiya-1727341255.html
Для россиян, проживающих за границей, организуют антиковидные туры
Для россиян, проживающих за границей, организуют антиковидные туры
Туроператор по въездному туризму запускает пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:43
2021-04-08T12:43
2021-04-08T12:43
туризм
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
россия
туризм
вакцины
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Туроператор по въездному туризму запускает пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, сообщили РИА Новости в компании."Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной "Спутник V". К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы в кратчайшие сроки договорились с партнерами и разработали пакетные предложения", – сказал гендиректор туроператора Андрей Сивицкий.При этом он отметил, что большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в Россию. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", – добавил топ-менеджер.Россиянам предлагают несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в России в течение 21 дня либо две поездки, каждая - сроком на три дня. Стоимость второго варианта – от 700 евро без учета перелета, стоимость тура сроком на 21 день – от 1,5 тысячи евро.
https://ria.ru/20210402/tury-1603987673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, туризм, вакцины, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Туроператор по въездному туризму запускает пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы видим большой интерес со стороны граждан России, проживающих за рубежом, в вакцинации отечественной вакциной "Спутник V". К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы в кратчайшие сроки договорились с партнерами и разработали пакетные предложения", – сказал гендиректор туроператора Андрей Сивицкий.
При этом он отметил, что большой интерес к российской вакцине есть и у иностранных граждан, однако фактор закрытых границ не позволяет им приехать в Россию. "Мы ожидаем, что после снятия ограничений въездной поток по антиковидным турам составит не менее 50 тысяч человек до конца года", – добавил топ-менеджер.
Россиянам предлагают несколько вариантов туров: одну поездку с пребыванием в России в течение 21 дня либо две поездки, каждая - сроком на три дня. Стоимость второго варианта – от 700 евро без учета перелета, стоимость тура сроком на 21 день – от 1,5 тысячи евро.