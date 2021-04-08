https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727394718.html

Ряд немецких регионов готовы обсуждать поставки "Спутника V"

Ряд немецких регионов готовы обсуждать поставки "Спутника V"

Федеральные земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать переговоры с Москвой о поставках и производстве российской... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:01

2021-04-08T16:01

2021-04-08T16:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

йенс шпан

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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БЕРЛИН/МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Федеральные земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать переговоры с Москвой о поставках и производстве российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA.Ранее стало известно о том, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V", речь идет о партии препарата в 2,5 миллиона доз.О намерениях "говорить с Россией" о вакцине заявил утром в четверг в эфире радиостанции WDR5 и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, уточнив, что вопрос о применении препарата в Германии связан с сертификацией в европейском лекарственном регуляторе ЕМА.Министр здравоохранения федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Гарри Главе заявил в четверг о старте переговоров о возможных поставках российской вакцины "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС, сообщила радиостанция NDR. Министр заявил, что уже 8 апреля направит в РФ предложение о заключении предварительного договора на покупку около 1 миллиона доз "Спутника V".Переговоры с российской стороной по "Спутнику V" ведет и федеральная земля Бранденбург, заявил ее премьер-министр Дитмар Войдке журналистам. Хотя он осудил руководство Баварии за односторонние шаги в этой сфере, но тоже выразил недовольство стратегией федерации в вопросе о приобретении вакцины.Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, которая в данный момент занята формированием нового кабинета по итогам мартовских выборов в земельный парламент (ландтаг), заявила журналистам, что вопросами заказа вакцины "должно заниматься федеральное правительство", а не отдельные регионы. Премьер-министр добавила, что "была бы очень счастлива", если бы вакцина "Спутник V" получила сертификацию в ЕМА и рекомендацию постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха.Выступая в четверг по телеканалу ZDF, глава STIKO Томас Мертенс заявил, что опубликованные данные о российской вакцине "Спутник V" "выглядят очень хорошо", назвал "принципиально положительным" тот факт, что в Германии делаются попытки обеспечить себя вакциной.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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