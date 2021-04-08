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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727360560.html
Еще один немецкий регион хочет договориться о поставках "Спутника V"
Еще один немецкий регион хочет договориться о поставках "Спутника V"
Немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания вслед за Баварией заявила о намерении заключить меморандум о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:22
2021-04-08T13:22
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
йенс шпан
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания вслед за Баварией заявила о намерении заключить меморандум о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на министра здравоохранения земли Гарри Главе.По данным телеканала, Главе уже сегодня хочет отправить в Москву договор для Мекленбурга-Передней Померании. "Переговоры согласованы с государственной канцелярией", - отмечает NDR.Министр рассчитывает, что российскую вакцину можно будет применять уже в конце мая или начале июня. Расходы на себя возьмут федеральные власти, часть для земли обойдется примерно в 10 миллионов евро, сообщает телеканал."Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Россией", - приводит слова Главе телеканал n-tv. Кроме того, Мекленбург-Передняя Померания изучает, могут ли компании в регионе осуществлять фасовку или производство вакцины, добавил он.Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины "Спутник V". При этом он отметил, что нужно выяснить, когда и в каком объеме может быть поставлен препарат.Ранее сообщалось, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, йенс шпан, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, москва, бавария, в мире

Еще один немецкий регион хочет договориться о поставках "Спутника V"

13:22 08.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания вслед за Баварией заявила о намерении заключить меморандум о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на министра здравоохранения земли Гарри Главе.
По данным телеканала, Главе уже сегодня хочет отправить в Москву договор для Мекленбурга-Передней Померании. "Переговоры согласованы с государственной канцелярией", - отмечает NDR.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Министр рассчитывает, что российскую вакцину можно будет применять уже в конце мая или начале июня. Расходы на себя возьмут федеральные власти, часть для земли обойдется примерно в 10 миллионов евро, сообщает телеканал.
"Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Россией", - приводит слова Главе телеканал n-tv. Кроме того, Мекленбург-Передняя Померания изучает, могут ли компании в регионе осуществлять фасовку или производство вакцины, добавил он.
Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины "Спутник V". При этом он отметил, что нужно выяснить, когда и в каком объеме может быть поставлен препарат.
Ранее сообщалось, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЙенс ШпанКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetМоскваБаварияВ мире
 
 
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