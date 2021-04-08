https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727360215.html

Мясников заявил, что вакцина не остановит коронавирус

Мясников заявил, что вакцина не остановит коронавирус

Вакцинация от коронавируса прежде всего направлена на сокращение тяжелых случаев течения болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:22

2021-04-08T13:22

2021-04-08T20:36

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса прежде всего направлена на сокращение тяжелых случаев течения болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-программы "Полный контакт".Он отметил, что коронавирус на 90 процентов является обычным ОРЗ, но другие десять процентов составляют случаи "ковидной пневмонии", которую и должна предотвратить вакцинация.Врач также подчеркнул, что только прививка сможет защитить от заражения новыми штаммами коронавируса.Мясников заключил, что в России постоянно будут происходить всплески заболеваемости COVID-19, ближайшие из которых, по его мнению, произойдут в конце весны и осенью.

https://ria.ru/20210406/puls-1727048781.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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