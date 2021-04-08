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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727360215.html
Мясников заявил, что вакцина не остановит коронавирус
Мясников заявил, что вакцина не остановит коронавирус
Вакцинация от коронавируса прежде всего направлена на сокращение тяжелых случаев течения болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:22
2021-04-08T20:36
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса прежде всего направлена на сокращение тяжелых случаев течения болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-программы "Полный контакт".Он отметил, что коронавирус на 90 процентов является обычным ОРЗ, но другие десять процентов составляют случаи "ковидной пневмонии", которую и должна предотвратить вакцинация.Врач также подчеркнул, что только прививка сможет защитить от заражения новыми штаммами коронавируса.Мясников заключил, что в России постоянно будут происходить всплески заболеваемости COVID-19, ближайшие из которых, по его мнению, произойдут в конце весны и осенью.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Мясников заявил, что вакцина не остановит коронавирус

13:22 08.04.2021 (обновлено: 20:36 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса прежде всего направлена на сокращение тяжелых случаев течения болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-программы "Полный контакт".
"Я бы вакцинацию поставил как средство избежать тяжелого течения болезни и смерти. На сегодняшний день это стопроцентная гарантия, потому что ни один из вакцинированных тяжело не заболел и не умер", — пояснил Мясников.
Он отметил, что коронавирус на 90 процентов является обычным ОРЗ, но другие десять процентов составляют случаи "ковидной пневмонии", которую и должна предотвратить вакцинация.
Врач также подчеркнул, что только прививка сможет защитить от заражения новыми штаммами коронавируса.
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"Если ты переболел одним штаммом вируса, то антитела тебя не защитят от другого. А вот прививка защитит, так как она закрывает весь белковый шип", — добавил врач.

Мясников заключил, что в России постоянно будут происходить всплески заболеваемости COVID-19, ближайшие из которых, по его мнению, произойдут в конце весны и осенью.
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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