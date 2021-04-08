Мясников заявил, что вакцина не остановит коронавирус
13:22 08.04.2021 (обновлено: 20:36 08.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса прежде всего направлена на сокращение тяжелых случаев течения болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-программы "Полный контакт".
"Я бы вакцинацию поставил как средство избежать тяжелого течения болезни и смерти. На сегодняшний день это стопроцентная гарантия, потому что ни один из вакцинированных тяжело не заболел и не умер", — пояснил Мясников.
Он отметил, что коронавирус на 90 процентов является обычным ОРЗ, но другие десять процентов составляют случаи "ковидной пневмонии", которую и должна предотвратить вакцинация.
Врач также подчеркнул, что только прививка сможет защитить от заражения новыми штаммами коронавируса.
"Если ты переболел одним штаммом вируса, то антитела тебя не защитят от другого. А вот прививка защитит, так как она закрывает весь белковый шип", — добавил врач.
Мясников заключил, что в России постоянно будут происходить всплески заболеваемости COVID-19, ближайшие из которых, по его мнению, произойдут в конце весны и осенью.