https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727337530.html

Разработчик "ЭпиВакКороны" сообщил о случаях COVID-19 после вакцинации

Разработчик "ЭпиВакКороны" сообщил о случаях COVID-19 после вакцинации

Около десяти процентов людей из-за особенностей иммунитета не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Об этом в интервью "Известиям"... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:43

2021-04-08T11:43

2021-04-08T15:46

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавир

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604251549_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_ebc23b755b6d42f6ea4b6ff33682c654.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около десяти процентов людей из-за особенностей иммунитета не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов.Он отметил, что в большинстве случаев заражение коронавирусом после вакцинации произошло, когда у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ, который проявляется только спустя 42 дня после первой прививки.В "Векторе" подчеркнули, что во время первых клинических исследований добровольцы не покидали помещение стационара, однако в рамках новых испытаний их отпускают домой, а значит, они уже имели возможность проконтактировать с больными COVID-19. "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал государственный научный центр "Вектор".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавир, ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество