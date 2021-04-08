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Разработчик "ЭпиВакКороны" сообщил о случаях COVID-19 после вакцинации
Разработчик "ЭпиВакКороны" сообщил о случаях COVID-19 после вакцинации
Около десяти процентов людей из-за особенностей иммунитета не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Об этом в интервью "Известиям"... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:43
2021-04-08T11:43
2021-04-08T15:46
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около десяти процентов людей из-за особенностей иммунитета не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов.Он отметил, что в большинстве случаев заражение коронавирусом после вакцинации произошло, когда у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ, который проявляется только спустя 42 дня после первой прививки.В "Векторе" подчеркнули, что во время первых клинических исследований добровольцы не покидали помещение стационара, однако в рамках новых испытаний их отпускают домой, а значит, они уже имели возможность проконтактировать с больными COVID-19. "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал государственный научный центр "Вектор".
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вакцина "эпиваккорона", коронавир, ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество