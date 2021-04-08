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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727337530.html
Разработчик "ЭпиВакКороны" сообщил о случаях COVID-19 после вакцинации
Разработчик "ЭпиВакКороны" сообщил о случаях COVID-19 после вакцинации
Около десяти процентов людей из-за особенностей иммунитета не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Об этом в интервью "Известиям"... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:43
2021-04-08T15:46
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около десяти процентов людей из-за особенностей иммунитета не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов.Он отметил, что в большинстве случаев заражение коронавирусом после вакцинации произошло, когда у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ, который проявляется только спустя 42 дня после первой прививки.В "Векторе" подчеркнули, что во время первых клинических исследований добровольцы не покидали помещение стационара, однако в рамках новых испытаний их отпускают домой, а значит, они уже имели возможность проконтактировать с больными COVID-19. "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал государственный научный центр "Вектор".
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вакцина "эпиваккорона", коронавир, ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Разработчик "ЭпиВакКороны" сообщил о случаях COVID-19 после вакцинации

11:43 08.04.2021 (обновлено: 15:46 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово
Партия вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около десяти процентов людей из-за особенностей иммунитета не восприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Он отметил, что в большинстве случаев заражение коронавирусом после вакцинации произошло, когда у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ, который проявляется только спустя 42 дня после первой прививки.

"Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20", — рассказал Максютов.

В "Векторе" подчеркнули, что во время первых клинических исследований добровольцы не покидали помещение стационара, однако в рамках новых испытаний их отпускают домой, а значит, они уже имели возможность проконтактировать с больными COVID-19.
"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал государственный научный центр "Вектор".
 
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