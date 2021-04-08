https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727332021.html

Германия намерена обсуждать "Спутник V" с Россией в двустороннем порядке

Германия намерена обсуждать "Спутник V" с Россией в двустороннем порядке

Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины "Спутник V", нужно выяснить, когда и в каком объеме она может быть поставлена, заявил РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:24

2021-04-08T11:24

2021-04-08T12:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

йенс шпан

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины "Спутник V", нужно выяснить, когда и в каком объеме она может быть поставлена, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан."Еврокомиссия сообщила вчера вечером, что она не будет заключать договоры (с российской стороной – ред.), как с другими производителями, например, с BioNTech. В этой связи мы <...> заявили, что в двустороннем порядке будем говорить, в том числе, с Россией. В первую очередь мы будем говорить о том, когда и какие объемы вообще могут быть поставлены", - сказал Шпан в прямом эфире телеканала ZDF.Ранее сообщалось, что минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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