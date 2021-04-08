https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727331095.html
"Вектор" начал работу над вакциной от COVID-19 в виде капель для носа
"Вектор" начал работу над вакциной от COVID-19 в виде капель для носа
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:20
2021-04-08T11:20
2021-04-08T11:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа, иммунитет после нее будет создаваться на слизистых, которые как раз являются входными воротами инфекции, поэтому у данной вакцины будет преимущество, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.Он уточнил, что иммунитет будет создаваться на слизистых, а это как раз входные ворота инфекции."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
https://ria.ru/20210407/vaktsiny-1727223315.html
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коронавирус в россии, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество