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"Вектор" начал работу над вакциной от COVID-19 в виде капель для носа
"Вектор" начал работу над вакциной от COVID-19 в виде капель для носа
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T11:20
2021-04-08T11:39
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коронавирус в россии
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа, иммунитет после нее будет создаваться на слизистых, которые как раз являются входными воротами инфекции, поэтому у данной вакцины будет преимущество, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.Он уточнил, что иммунитет будет создаваться на слизистых, а это как раз входные ворота инфекции."ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
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коронавирус в россии, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

"Вектор" начал работу над вакциной от COVID-19 в виде капель для носа

11:20 08.04.2021 (обновлено: 11:39 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/ Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/ Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа, иммунитет после нее будет создаваться на слизистых, которые как раз являются входными воротами инфекции, поэтому у данной вакцины будет преимущество, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.
"Да, сейчас мы приступили к разработке вакцины в виде капель, то есть для назального применения. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной "ЭпиВакКорона")", - сказал Максютов.
Он уточнил, что иммунитет будет создаваться на слизистых, а это как раз входные ворота инфекции.
"ЭпиВакКорона" - вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".
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