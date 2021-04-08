https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727320002.html
Единую вакцину от гриппа и COVID-19 начали исследовать на животных
Единую вакцину от гриппа и COVID-19 начали исследовать на животных
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" продолжает разрабатывать другие препараты от COVID-19, помимо "ЭпиВакКороны", рассказал в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:35
2021-04-08T10:35
2021-04-08T12:01
распространение коронавируса
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коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" продолжает разрабатывать другие препараты от COVID-19, помимо "ЭпиВакКороны", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.Так, по его словам, сейчас исследуют на животных комбинированную вакцину, которая будет защищать сразу от коронавируса и гриппа. Этот препарат может иметь важное эпидемиологическое значение, добавил директор центра.Еще одна разработка — вакцина от коронавируса назального применения, то есть в виде капель для носа. Максютов пояснил, что состав главного действующего компонента останется таким же, как в "ЭпиВакКороне", а иммунитет будет создаваться на слизистых, которые служат входными воротами инфекции.Директор "Вектора" рассказал также, что в случае необходимости "ЭпиВакКорону" можно будет очень быстро модернизировать.Впрочем, по словам Максютова, для наработки пептидов и выпуска вакцины требуется время, а кроме того, нужно будет провести исследования. "ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов. По словам Максютова, вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год. В Роспотребнадзоре заявляли, что во время испытаний "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность.Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор
" продолжает разрабатывать другие препараты от COVID-19, помимо "ЭпиВакКороны", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов
.
Так, по его словам, сейчас исследуют на животных комбинированную вакцину, которая будет защищать сразу от коронавируса и гриппа. Этот препарат может иметь важное эпидемиологическое значение, добавил директор центра.
Еще одна разработка — вакцина от коронавируса назального применения, то есть в виде капель для носа. Максютов пояснил, что состав главного действующего компонента останется таким же, как в "ЭпиВакКороне", а иммунитет будет создаваться на слизистых, которые служат входными воротами инфекции.
Директор "Вектора" рассказал также, что в случае необходимости "ЭпиВакКорону" можно будет очень быстро модернизировать.
"Если вдруг случится так, что вирус мутирует и в тех участках, откуда мы выбирали наши пептиды, возникнет мутация и нам нужно будет обновить вакцину, то на актуализацию состава вакцины потребуется не больше одного дня", — пояснил он.
Впрочем, по словам Максютова, для наработки пептидов и выпуска вакцины требуется время, а кроме того, нужно будет провести исследования.
"ЭпиВакКорона" — второй зарегистрированный в России
препарат для профилактики COVID-19. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет за счет искусственно синтезированных пептидов. По словам Максютова, вакцина обеспечивает защиту от коронавируса как минимум на год. В Роспотребнадзоре заявляли, что во время испытаний "ЭпиВакКорона" продемонстрировала эффективность и безопасность.
Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины: "Спутник V", созданный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН
. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.