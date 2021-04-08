https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727312834.html

Глава немецкого регулятора одобрил планы Баварии закупить "Спутник V"

Глава немецкого регулятора одобрил планы Баварии закупить "Спутник V"

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (немецкий регулятор по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс положительно отозвался РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T09:48

2021-04-08T09:48

2021-04-08T12:53

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

германия

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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (немецкий регулятор по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс положительно отозвался о возможных поставках в Баварию российской вакцины "Спутник V".По его словам, он узнал из прессы о том, что Минздрав Баварии заключил с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о намерениях."Считаю принципиально положительным, что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной", — заявил глава STIKO в прямом эфире телеканала ZDF.Он добавил, что ему "не кажется убедительным" то, что данный предзаказ осуществляется "как односторонние действия Баварии", однако не предложил никаких альтернатив этому решению и не сказал, должно ли федеральное немецкое правительство взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу.В Баварии ранее заявили, что поставки "Спутника V" начнутся в случае одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам ЕМА."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в агентстве выразили надежду, что оценка препарата пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения пока нет. По данным СМИ, этого решения, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

германия

бавария

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2021

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