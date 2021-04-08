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Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку
Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку
Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу."Сегодня я обратился к главе нашего... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:03
2021-04-08T16:00
сергей морозов (политик)
ульяновская область
политика
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу."Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке, для того чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — соответствующее заявление Морозова было показано в эфире канала "Россия 24".Полномочия Морозова на посту губернатора Ульяновской области истекают в 2021 году. Он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим по времени пребывания на посту главой региона.
https://ria.ru/20210407/tuva-1727211586.html
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Сергей Морозов о причинах отставки: "Мир быстро меняется, пришло время молодых команд"
"Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы": Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку.
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сергей морозов (политик), ульяновская область, политика

Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку

13:03 08.04.2021 (обновлено: 16:00 08.04.2021)
 
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу.

"Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке, для того чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — соответствующее заявление Морозова было показано в эфире канала "Россия 24".
Полномочия Морозова на посту губернатора Ульяновской области истекают в 2021 году. Он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим по времени пребывания на посту главой региона.
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на заседании Совета глав субъектов РФ в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Путин отправил в отставку главу Тувы
 
Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьПолитика
 
 
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