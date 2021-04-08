https://ria.ru/20210408/ulyanovskiy-gubernator-morozov-zayavil-chto-ukhodit-v-otstavku-1727356943.html

Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку

Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу."Сегодня я обратился к главе нашего... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:03

2021-04-08T13:03

2021-04-08T16:00

сергей морозов (политик)

ульяновская область

политика

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу."Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке, для того чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — соответствующее заявление Морозова было показано в эфире канала "Россия 24".Полномочия Морозова на посту губернатора Ульяновской области истекают в 2021 году. Он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим по времени пребывания на посту главой региона.

https://ria.ru/20210407/tuva-1727211586.html

ульяновская область

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2021

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Сергей Морозов о причинах отставки: "Мир быстро меняется, пришло время молодых команд" "Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы": Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. 2021-04-08T13:03 true PT2M17S

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сергей морозов (политик), ульяновская область, политика