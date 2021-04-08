https://ria.ru/20210408/ulyanovskiy-gubernator-morozov-zayavil-chto-ukhodit-v-otstavku-1727356943.html
Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку
Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку
Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу."Сегодня я обратился к главе нашего... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:03
2021-04-08T13:03
2021-04-08T16:00
сергей морозов (политик)
ульяновская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727368314_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d9a9dfca18238e67cfdf231e09758cd3.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Государственную думу."Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке, для того чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", — соответствующее заявление Морозова было показано в эфире канала "Россия 24".Полномочия Морозова на посту губернатора Ульяновской области истекают в 2021 году. Он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим по времени пребывания на посту главой региона.
https://ria.ru/20210407/tuva-1727211586.html
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727368314_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_854271758bc347f4d3f3acfd82672ce6.jpg
Сергей Морозов о причинах отставки: "Мир быстро меняется, пришло время молодых команд"
"Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы": Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку.
2021-04-08T13:03
true
PT2M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей морозов (политик), ульяновская область, политика