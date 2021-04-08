https://ria.ru/20210408/ukraina-1727443859.html

Политика важнее жизней. Почему власти Украины проиграли эпидемии

Политика важнее жизней. Почему власти Украины проиграли эпидемии

РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T21:07

2021-04-08T21:07

2021-04-08T21:07

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

украина

в мире

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Андрей АношинУкраина стоит на грани государственного кризиса из-за проблем с COVID-19. Страна бьёт антирекорды по смертности и по числу госпитализированных, но власти отказываются использовать эффективную и безопасную российскую вакцину "Спутник V".В среду, 7 апреля, Украина стала лидером среди стран Европы по числу заразившихся и умерших от COVID-19. Коронавирус подтвердился у 15415 человек, зафиксирована 481 смерть. Всего с начала пандемии на Украине заразились около 1,8 миллиона человек, вирус забрал жизни почти 36 тысяч человек. Важно учитывать, что по количеству тестов на миллион человек населения Украина находится на последнем месте в Европе. Однако, даже при столь низком охвате тестированием страна бьет рекорды по смертности. Вакцина, которой украинцы не хотят прививатьсяУкраинская медицинская система не справляется с эпидемией. СМИ сообщают о нехватке койко-мест с кислородным обеспечением для заболевших, публикуют фотографии с очередями скорых возле больниц. Самая напряжённая ситуация – в Киеве, где занятость коек с кислородным обеспечением достигла 85,8%. Также критическая ситуация сложилась в Житомирской, Одесской и Киевской областях. При этом украинские врачи и независимые эксперты прогнозируют, что пик эпидемии ещё впереди – с увеличением заболеваемости будет расти и смертность. Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля подписал указ, согласно которому правительство страны и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должны в течение семи дней разработать и принять национальный план вакцинации. План предусматривает, что большая часть населения Украины должна вакцинироваться от коронавируса не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета.Однако, на текущий момент вакцинация в стране фактически провалена. Украина начала вакцинацию последней в Европе – в конце февраля 2021 года. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, вакцинировались чуть более 320 тысяч украинских граждан. При этом используется закупленный властями препарат Covishield ("Ковишилд") – более дешёвая и менее эффективная разработка AstraZeneca и Оксфордского университета. Covishield не разрешён к применению на территории Евросоюза. Препарат поставляют странам со средним и низким уровнем доходов в рамках международного механизма Covax. Показательные цифры озвучил тот же министр Степанов: 60% украинских медиков отказались прививаться вакциной Covishield. Европа – за, Украина – противОчевидным решением для Украины выглядит использование российской вакцины "Спутник V". Этот препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. По данным на 8 апреля, использование российской вакцины разрешили в 59 странах мира. Ведущие европейские государства также намерены начать закупать "Спутник V": об этом, в частности, сообщили Германия и Австрия. Канцлер Австрии Себастьян Курц даже допустил регистрацию в стране "Спутник V" в обход Евросоюза. Но Украина идёт своим путём. На фоне коллапса системы здравоохранения власти страны вводят ограничения на производство и вакцинирование украинцев "Спутником V".Министр здравоохранения Степанов заявил, что Киев "ни при каких обстоятельствах не зарегистрирует российскую вакцину". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные "страной-агрессором" (имеется в виду Россия). А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вовсе заявлял, что "Спутник V" представляет собой "гибридное оружие против Украины".Киев выбирает политику, а не спасение жизнейФактически власти Украины лишили народ страны доступной вакцины с доказанной эффективностью. При этом прямое предложение Москвы в адрес Украины было сделано еще 4 месяца назад, в декабре 2020 года, в ходе рабочей встречи главы политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева и директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Тогда РФПИ и НИЦЭМ заявили о готовности производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Отмечалось, что производственные мощности харьковской компании "Биолек", на которых предполагается выпускать вакцину, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP.Однако вновь вмешалась политика. Президент Зеленский заявил, что эффективность "Спутник V" не доказана и "украинцы – не кролики", чтобы прививать их этим препаратом.При этом 2 февраля ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний "Спутника V". Как сообщалось, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом от тяжелого течения COVID-19 препарат защищает на 100%.На Украине есть реальные возможности и необходимые условия для производства российской вакцины. Более того, запуск производства "Спутник V" на территории Украины – это взаимовыгодный для Киева и Москвы шаг. Но украинские власти выбирают политическую целесообразность, а жизни украинцев становятся разменной монетой в играх Киева. Эпидемия усиливается, экономика разваливается О том, что Киеву следует отказаться от политизации вопроса борьбы с эпидемией коронавируса, пишут даже западные СМИ, которых сложно уличить в симпатиях к Москве.Ниже – отрывок из статьи американского издания The National Interest: "Украине всё равно следует согласиться на "Спутник V". Результаты клинических испытаний третьей фазы уже опубликованы в рецензируемом научном журнале, и они вполне достоверны. "Спутник V" действительно спасает жизни (хотя его западные конкуренты тоже это делают). Для Украины – одной из самых бедных европейских стран, чья постсоветская система здравоохранения плохо подготовлена к разрушительному воздействию коронавируса, – новость о "пулемётной" эффективности "Спутника V" должна быть новостью, вызывающей искреннюю радость. Хотя Украина заключила сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech и инициативу COVAX, количество закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем нужно стране".Очевидно, что действия официального Киева – это пример прямого политического и административного ограничения доступа эффективного российского препарата "Спутник V" на рынок Украины. Киевские политики неумело и цинично играют в "протекционизм XXI века", лишая украинцев реальной защиты от смертоносного вируса. При этом бездействие центральных властей страны грозит добить национальную экономику. В попытке хоть как-то затормозить эпидемию чиновники регулярно вводят новые карантинные меры, от чего страдает бизнес, а простые украинцы теряют последние источники дохода. В свою очередь, премьер Шмыгаль уже заявил, что Украина просто не выдержит введения жесткого карантина по всей стране – не справится экономика. Но и без тотального локдауна страна продолжает скатываться в экономическую пропасть: по словам министра здравоохранения Степанова, карантинные ограничения будут действовать до конца года. Следовательно, Украина рискует превратиться в рассадник COVID-19 на границах Евросоюза. Открытым остаётся вопрос: сможет ли дезориентированный пандемией Брюссель справиться с этой проблемой? Которая, к тому же, усугубляется с каждым днём?

https://ria.ru/20210309/ukraina-1600488905.html

https://ria.ru/20210408/sputnik-1727440580.html

https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727195642.html

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602342797.html

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

украина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, украина, в мире