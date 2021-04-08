https://ria.ru/20210408/ukraina-1727379453.html

Конфликт на Украине был неизбежен, заявил Козак

Конфликт на Украине был неизбежен, заявил Козак

Конфликт на юго-востоке Украины был неизбежен, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:49

2021-04-08T14:49

2021-04-08T14:49

донбасс

донецкая народная республика

дмитрий козак

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Конфликт на юго-востоке Украины был неизбежен, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/putin-po-telefonu-obsudil-donbass-s-merkel---kreml-1727374975.html

донбасс

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донбасс, донецкая народная республика, дмитрий козак, оон, в мире