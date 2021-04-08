Конфликт на Украине был неизбежен, заявил Козак
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Конфликт на юго-востоке Украины был неизбежен, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"На мой взгляд, то, что происходило в 2013-2014 годах, этот конфликт был неизбежен - общество воровское, общество поляризовано до настоящего времени. Он неизбежен был, но если обсуждать фундаментальные причины кризиса, то могут быть разные оценки", - сказал Козак на пресс-конференции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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