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Конфликт на Украине был неизбежен, заявил Козак
Конфликт на Украине был неизбежен, заявил Козак
Конфликт на юго-востоке Украины был неизбежен, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:49
2021-04-08T14:49
донбасс
донецкая народная республика
дмитрий козак
оон
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Конфликт на юго-востоке Украины был неизбежен, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210408/putin-po-telefonu-obsudil-donbass-s-merkel---kreml-1727374975.html
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донбасс, донецкая народная республика, дмитрий козак, оон, в мире

Конфликт на Украине был неизбежен, заявил Козак

14:49 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Конфликт на юго-востоке Украины был неизбежен, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"На мой взгляд, то, что происходило в 2013-2014 годах, этот конфликт был неизбежен - общество воровское, общество поляризовано до настоящего времени. Он неизбежен был, но если обсуждать фундаментальные причины кризиса, то могут быть разные оценки", - сказал Козак на пресс-конференции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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