Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/ugroza-1727304895.html
Жителя Приморья будут судить за угрозы "урановой бомбой"
Жителя Приморья будут судить за угрозы "урановой бомбой"
Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в угрозе взрывом "урановой бомбы" в Уссурийске и требование 500 миллионов долларов, сообщает краевая... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:50
2021-04-08T08:50
уссурийск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в угрозе взрывом "урановой бомбы" в Уссурийске и требование 500 миллионов долларов, сообщает краевая прокуратура.В результате его звонка информацию проверяли экстренные службы. Возбуждено дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.
https://ria.ru/20210406/delo-1604384890.html
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уссурийск, происшествия

Жителя Приморья будут судить за угрозы "урановой бомбой"

08:50 08.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в угрозе взрывом "урановой бомбы" в Уссурийске и требование 500 миллионов долларов, сообщает краевая прокуратура.
"По версии следствия, в июне 2020 года находящийся в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения фигурант с мобильного телефона позвонил на станцию скорой медицинской помощи Уссурийска и сообщил фельдшеру не соответствующие действительности сведения о готовящемся взрыве урановой бомбы… В частности, злоумышленник объявил следующее: "У меня есть урановая бомба, плохо будет и Уссурийску, и Михайловке, мне нужно 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 08:22
В Кемерово завели дело на мужчину, угрожавшего убийством своей девушке
В результате его звонка информацию проверяли экстренные службы. Возбуждено дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.
"В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.
 
УссурийскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58"Известия" сообщили о готовящейся хакерской атаке на счета россиян
04:53Египетские археологи обнаружили под Луксором крупнейший исчезнувший город
04:50В США из-за побочной реакции закрыли два центра вакцинации препаратом J&J
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
Лента новостейМолния