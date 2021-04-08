Жителя Приморья будут судить за угрозы "урановой бомбой"
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в угрозе взрывом "урановой бомбы" в Уссурийске и требование 500 миллионов долларов, сообщает краевая прокуратура.
"По версии следствия, в июне 2020 года находящийся в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения фигурант с мобильного телефона позвонил на станцию скорой медицинской помощи Уссурийска и сообщил фельдшеру не соответствующие действительности сведения о готовящемся взрыве урановой бомбы… В частности, злоумышленник объявил следующее: "У меня есть урановая бомба, плохо будет и Уссурийску, и Михайловке, мне нужно 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В результате его звонка информацию проверяли экстренные службы. Возбуждено дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.
"В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.