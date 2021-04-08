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Украина начала внезапные военные учения в Черном море
Украина начала внезапные военные учения в Черном море
Военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения в Черном море, пишет "Страна.ua" со ссылкой на Администрацию морских портов. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T16:08
2021-04-08T16:08
2021-04-09T02:05
черное море
украина
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения в Черном море, пишет "Страна.ua" со ссылкой на Администрацию морских портов.Маневры проходят на фоне недавнего заявления президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе разрешить конфликт в Донбассе, а также избежать обострения обстановки в регионе. Как отмечала представитель российского МИД Мария Захарова, в последнее время наблюдается наращивание активности Вооруженных сил НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. На этот год запланировано семь учений украинских военных со странами альянса.
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РИА Новости
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черное море, украина, в мире