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Украина начала внезапные военные учения в Черном море

Украина начала внезапные военные учения в Черном море

Военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения в Черном море, пишет "Страна.ua" со ссылкой на Администрацию морских портов. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T16:08

2021-04-08T16:08

2021-04-09T02:05

черное море

украина

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения в Черном море, пишет "Страна.ua" со ссылкой на Администрацию морских портов.Маневры проходят на фоне недавнего заявления президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе разрешить конфликт в Донбассе, а также избежать обострения обстановки в регионе. Как отмечала представитель российского МИД Мария Захарова, в последнее время наблюдается наращивание активности Вооруженных сил НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. На этот год запланировано семь учений украинских военных со странами альянса.

черное море

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, украина, в мире