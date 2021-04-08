https://ria.ru/20210408/ucheniya-1727396473.html

Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений

Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений

Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:07

2021-04-08T16:07

2021-04-08T17:31

россия

александр дворников

вадим астафьев

черное море

южный военный округ

каспийская флотилия

безопасность

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев."В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении.Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях. Добавляется, что по приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил военного округа.

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россия, александр дворников, вадим астафьев, черное море, южный военный округ, каспийская флотилия, безопасность