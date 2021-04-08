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Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений
Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений
Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:07
2021-04-08T17:31
россия
александр дворников
вадим астафьев
черное море
южный военный округ
каспийская флотилия
безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев."В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении.Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях. Добавляется, что по приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил военного округа.
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россия, александр дворников, вадим астафьев, черное море, южный военный округ, каспийская флотилия, безопасность

Корабли Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках учений

16:07 08.04.2021 (обновлено: 17:31 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (слева) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (слева) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении.
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Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях. Добавляется, что по приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил военного округа.
 
РоссияАлександр ДворниковВадим АстафьевЧерное мореЮжный военный округКаспийская флотилияБезопасность
 
 
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