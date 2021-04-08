https://ria.ru/20210408/tuva-1727301804.html

Бывший глава Тувы и новый врио прибыли из Москвы в Кызыл

Бывший глава Тувы и новый врио прибыли из Москвы в Кызыл

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что он вместе с назначенным врио руководителя региона Владиславом Ховалыгом вместе в четверг утром вернулись из Москвы РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T07:46

2021-04-08T07:46

2021-04-08T07:46

россия

сергей меняйло

шолбан кара-оол

владимир путин

кызыл

красноярск

политика

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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что он вместе с назначенным врио руководителя региона Владиславом Ховалыгом вместе в четверг утром вернулись из Москвы в Кызыл.В среду президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.Он отметил, что находится в добром здравии и решил уйти в отставку осознанно. "Я понимаю, что возглавлять больше десятка лет республику, в любом случае формирует определенную усталость, и для меня это являлось одним из тех тормозов в осуществлении своих идей", - сказал экс-глава.Врио главы региона заявил, что "все, что начато и хорошо получается, и приветствуется населением, будет продолжено".Ранее сообщалось, что в пятницу полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит депутатам и правительству Тувы врио главы региона Ховалыга.

https://ria.ru/20210407/ugol-1727233125.html

https://ria.ru/20210407/khovalyga-1727223736.html

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россия, сергей меняйло, шолбан кара-оол, владимир путин, кызыл, красноярск, политика