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Бывший глава Тувы и новый врио прибыли из Москвы в Кызыл
Бывший глава Тувы и новый врио прибыли из Москвы в Кызыл
Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что он вместе с назначенным врио руководителя региона Владиславом Ховалыгом вместе в четверг утром вернулись из Москвы РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:46
2021-04-08T07:46
россия
сергей меняйло
шолбан кара-оол
владимир путин
кызыл
красноярск
политика
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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что он вместе с назначенным врио руководителя региона Владиславом Ховалыгом вместе в четверг утром вернулись из Москвы в Кызыл.В среду президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.Он отметил, что находится в добром здравии и решил уйти в отставку осознанно. "Я понимаю, что возглавлять больше десятка лет республику, в любом случае формирует определенную усталость, и для меня это являлось одним из тех тормозов в осуществлении своих идей", - сказал экс-глава.Врио главы региона заявил, что "все, что начато и хорошо получается, и приветствуется населением, будет продолжено".Ранее сообщалось, что в пятницу полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит депутатам и правительству Тувы врио главы региона Ховалыга.
https://ria.ru/20210407/ugol-1727233125.html
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россия, сергей меняйло, шолбан кара-оол, владимир путин, кызыл, красноярск, политика

Бывший глава Тувы и новый врио прибыли из Москвы в Кызыл

07:46 08.04.2021
 
© Фото : Правительство Республики Тыва Мэр Кызыла Владислав Ховалыг
Мэр Кызыла Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Правительство Республики Тыва
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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что он вместе с назначенным врио руководителя региона Владиславом Ховалыгом вместе в четверг утром вернулись из Москвы в Кызыл.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.
"Мы вдвоем прилетели, и это о многом говорит. Преемственность тех действий, которые мы осуществляли, она остается. Даже по закону написано то, что до формирования нового правительства тот состав правительства выполняет весь круг полномочий... Владислав Товарищтайович является выходцем из нашей команды, и все, что мы осуществляли, будет подлежать дальнейшему развитию", - сообщил Кара-оол в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что находится в добром здравии и решил уйти в отставку осознанно. "Я понимаю, что возглавлять больше десятка лет республику, в любом случае формирует определенную усталость, и для меня это являлось одним из тех тормозов в осуществлении своих идей", - сказал экс-глава.
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Врио главы региона заявил, что "все, что начато и хорошо получается, и приветствуется населением, будет продолжено".
Ранее сообщалось, что в пятницу полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит депутатам и правительству Тувы врио главы региона Ховалыга.
Мэр Кызыла Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Биография Владислава Ховалыга
 
РоссияСергей МеняйлоШолбан Кара-оолВладимир ПутинКызылКрасноярскПолитика
 
 
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