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Туризм
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Генконсульство в Анталье сообщило о смерти российского туриста
Генконсульство в Анталье сообщило о смерти российского туриста
Представитель генконсульства России в турецкой Анталье подтвердил РИА Новости смерть российского туриста, находившегося там на отдыхе. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:02
2021-04-08T23:03
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АНКАРА, 8 апр — РИА Новости. Представитель генконсульства России в турецкой Анталье подтвердил РИА Новости смерть российского туриста, находившегося там на отдыхе.Ранее о происшествии сообщили турецкие СМИ. По их данным, 36-летний гражданин России был найден мертвым в ванной номера отеля в районе Чолаклы, где он остановился.Он добавил, что сотрудники генконсульства совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину.
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новости - туризм, россия, анталья (провинция), турция, в мире

Генконсульство в Анталье сообщило о смерти российского туриста

16:02 08.04.2021 (обновлено: 23:03 08.04.2021)
 
© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Fotolia / timur13
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АНКАРА, 8 апр — РИА Новости. Представитель генконсульства России в турецкой Анталье подтвердил РИА Новости смерть российского туриста, находившегося там на отдыхе.
Ранее о происшествии сообщили турецкие СМИ. По их данным, 36-летний гражданин России был найден мертвым в ванной номера отеля в районе Чолаклы, где он остановился.

"Генконсульство подтверждает информацию о смерти российского туриста, находившегося на отдыхе в провинции Анталья. Правоохранительные органы в установленном порядке проводят проверку по данному факту. По ее результатам родные и близкие покойного будут проинформированы дополнительно", — сказал представитель российский дипмиссии.

Он добавил, что сотрудники генконсульства совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину.
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