https://ria.ru/20210408/turtsiya-1727395053.html
Генконсульство в Анталье сообщило о смерти российского туриста
Генконсульство в Анталье сообщило о смерти российского туриста
Представитель генконсульства России в турецкой Анталье подтвердил РИА Новости смерть российского туриста, находившегося там на отдыхе. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:02
2021-04-08T16:02
2021-04-08T23:03
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АНКАРА, 8 апр — РИА Новости. Представитель генконсульства России в турецкой Анталье подтвердил РИА Новости смерть российского туриста, находившегося там на отдыхе.Ранее о происшествии сообщили турецкие СМИ. По их данным, 36-летний гражданин России был найден мертвым в ванной номера отеля в районе Чолаклы, где он остановился.Он добавил, что сотрудники генконсульства совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину.
https://ria.ru/20210323/turtsiya-1602514407.html
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