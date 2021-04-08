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Диетолог назвал российский суперфуд
Диетолог назвал российский суперфуд
Репчатый лук заслуженно можно назвать российским суперфудом. О полезных свойствах этого продукта в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T04:12
2021-04-08T04:12
россия
андрей бобровский
санкт-петербургский государственный университет
еда
питание
общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Репчатый лук заслуженно можно назвать российским суперфудом. О полезных свойствах этого продукта в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Насыщенность лука витаминами, микроэлементами, фитонцидами позволяет утверждать, что это уникальный продукт, настоящий суперфуд, недаром на Руси издавна говорят "лук – от семи недуг", напомнил диетолог. Он отметил, что лук хорошо сочетается с разными овощами, с зерновыми культурами и другими продуктами, но при термической обработке, при варке и жарке, теряет часть своих полезных свойств. Поэтому, чтобы извлечь из лука максимальную пользу, лучше употреблять его в свежем виде. При этом нужно помнить, что фитонциды, которые содержатся в луке, могут раздражать стенки желудка и пищевода, так что возможны противопоказания для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, предупредил врач. "При отсутствии воспалений со стороны ЖКТ, в первую очередь гастрита, лук можно есть каждый день", – сказал Бобровский.
https://rsport.ria.ru/20210407/frukt-1727111482.html
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россия, андрей бобровский, санкт-петербургский государственный университет, еда, питание, общество

Диетолог назвал российский суперфуд

04:12 08.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Овощи
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Репчатый лук заслуженно можно назвать российским суперфудом. О полезных свойствах этого продукта в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
Насыщенность лука витаминами, микроэлементами, фитонцидами позволяет утверждать, что это уникальный продукт, настоящий суперфуд, недаром на Руси издавна говорят "лук – от семи недуг", напомнил диетолог.
"Это и поддержка иммунитета, и благотворное влияние на систему пищеварения, и на сердечно-сосудистую систему. За счет оптимального сочетания витаминов и микроэлементов лук поддерживает работу нашего сердца. Плюс благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, лук может оптимизировать, активизировать работу головного мозга", – уточнил Бобровский.
Он отметил, что лук хорошо сочетается с разными овощами, с зерновыми культурами и другими продуктами, но при термической обработке, при варке и жарке, теряет часть своих полезных свойств. Поэтому, чтобы извлечь из лука максимальную пользу, лучше употреблять его в свежем виде.
При этом нужно помнить, что фитонциды, которые содержатся в луке, могут раздражать стенки желудка и пищевода, так что возможны противопоказания для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, предупредил врач.
"При отсутствии воспалений со стороны ЖКТ, в первую очередь гастрита, лук можно есть каждый день", – сказал Бобровский.
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