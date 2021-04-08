https://ria.ru/20210408/superfud-1727290389.html

Диетолог назвал российский суперфуд

Диетолог назвал российский суперфуд

Репчатый лук заслуженно можно назвать российским суперфудом. О полезных свойствах этого продукта в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T04:12

2021-04-08T04:12

2021-04-08T04:12

россия

андрей бобровский

санкт-петербургский государственный университет

еда

питание

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Репчатый лук заслуженно можно назвать российским суперфудом. О полезных свойствах этого продукта в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Насыщенность лука витаминами, микроэлементами, фитонцидами позволяет утверждать, что это уникальный продукт, настоящий суперфуд, недаром на Руси издавна говорят "лук – от семи недуг", напомнил диетолог. Он отметил, что лук хорошо сочетается с разными овощами, с зерновыми культурами и другими продуктами, но при термической обработке, при варке и жарке, теряет часть своих полезных свойств. Поэтому, чтобы извлечь из лука максимальную пользу, лучше употреблять его в свежем виде. При этом нужно помнить, что фитонциды, которые содержатся в луке, могут раздражать стенки желудка и пищевода, так что возможны противопоказания для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, предупредил врач. "При отсутствии воспалений со стороны ЖКТ, в первую очередь гастрита, лук можно есть каждый день", – сказал Бобровский.

https://rsport.ria.ru/20210407/frukt-1727111482.html

россия

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россия, андрей бобровский, санкт-петербургский государственный университет, еда, питание, общество