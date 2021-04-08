https://ria.ru/20210408/studenty-1727299390.html

Студентам СахГУ возместят траты на съем жилья после трагедии в общежитии

Студентам СахГУ возместят траты на съем жилья после трагедии в общежитии

Сахалинские студенты будут получать компенсацию на аренду жилья после трагедии в общежитии Сахалинского госуниверситета, где от удара током в душевой погибли... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T06:48

2021-04-08T06:48

2021-04-08T06:48

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

telegram (приложение)

южно-сахалинск

общество

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр - РИА Новости. Сахалинские студенты будут получать компенсацию на аренду жилья после трагедии в общежитии Сахалинского госуниверситета, где от удара током в душевой погибли двое молодых людей, сообщается в четверг в Telegram-канале губернатора.Отмечается, что ранее такой мерой поддержки могли воспользоваться только студенты, которые поступили в вуз в 2020-2021 годах. Выплата предоставлялась 200 молодым людям. Сейчас данной мерой поддержки предполагается охватить 450 студентов.Кроме того, теперь обучающимся для получения субсидии не надо предоставлять документы, подтверждающие отсутствие общежития или свободных мест в нем. Выплата предоставляется ежемесячно в размере фактически понесенных расходов, но не более 6200 рублей.Ранее сообщалось о смерти двух студентов в общежитии СахГУ. К трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Был арестован директор департамента СахГУ, отвечающий за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитиях, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение.В четверг пресс-служба регионального правительства сообщила, что для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, задействуют гостиницы и хостелы. Кроме того, по словам властей, ведутся переговоры с руководством Минобрнауки РФ о строительстве нового студгородка в Южно-Сахалинске.

https://ria.ru/20210329/napadenie-1603302712.html

https://ria.ru/20210326/student-1602933067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), telegram (приложение), южно-сахалинск, общество, происшествия