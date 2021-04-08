Студентам СахГУ возместят траты на съем жилья после трагедии в общежитии
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр - РИА Новости. Сахалинские студенты будут получать компенсацию на аренду жилья после трагедии в общежитии Сахалинского госуниверситета, где от удара током в душевой погибли двое молодых людей, сообщается в четверг в Telegram-канале губернатора.
"Валерий Лимаренко распорядился расширить меры поддержки сахалинских студентов. Теперь компенсацию расходов по оплате наемного жилья могут получить иногородние студенты в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно на бюджетной основе. Мера поддержки распространяется на студентов высших учебных заведений, расположенных в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее такой мерой поддержки могли воспользоваться только студенты, которые поступили в вуз в 2020-2021 годах. Выплата предоставлялась 200 молодым людям. Сейчас данной мерой поддержки предполагается охватить 450 студентов.
Кроме того, теперь обучающимся для получения субсидии не надо предоставлять документы, подтверждающие отсутствие общежития или свободных мест в нем. Выплата предоставляется ежемесячно в размере фактически понесенных расходов, но не более 6200 рублей.
Ранее сообщалось о смерти двух студентов в общежитии СахГУ. К трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Был арестован директор департамента СахГУ, отвечающий за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитиях, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение.
В четверг пресс-служба регионального правительства сообщила, что для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, задействуют гостиницы и хостелы. Кроме того, по словам властей, ведутся переговоры с руководством Минобрнауки РФ о строительстве нового студгородка в Южно-Сахалинске.