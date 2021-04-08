https://ria.ru/20210408/studenty-1727297473.html

Студентов СахГУ расселят в хостелы после смерти двоих человек в общежитии

Студентов СахГУ расселят в хостелы после смерти двоих человек в общежитии

Гостиницы и хостелы задействуют для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T05:26

2021-04-08T05:26

2021-04-08T12:09

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

москва

сахалинская область

происшествия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Гостиницы и хостелы задействуют для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.Ранее сообщалось о смерти двух студентов в общежитии университета. К трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Был арестован директор департамента СахГУ, отвечающий за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение.Отмечается, что правительством Сахалинской области, СахГУ и Минобрнауки России рассматривается вариант создания студенческого городка, где планируется возвести три корпуса площадью 30 тысяч квадратных метров, где смогли бы разместиться 1,5 тысячи студентов."Постепенно возвращаться на очное обучение студенты СахГУ начнут уже в апреле. Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы", — подчеркнул Лимаренко.Губернатор добавил, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном и современном общежитии. Он подчеркнул, что ведет переговоры на эту тему с руководством Минобрнауки России.

https://ria.ru/20210329/napadenie-1603302712.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва, сахалинская область, происшествия