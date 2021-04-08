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Студентов СахГУ расселят в хостелы после смерти двоих человек в общежитии
Студентов СахГУ расселят в хостелы после смерти двоих человек в общежитии
Гостиницы и хостелы задействуют для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T05:26
2021-04-08T12:09
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
москва
сахалинская область
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Гостиницы и хостелы задействуют для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.Ранее сообщалось о смерти двух студентов в общежитии университета. К трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Был арестован директор департамента СахГУ, отвечающий за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение.Отмечается, что правительством Сахалинской области, СахГУ и Минобрнауки России рассматривается вариант создания студенческого городка, где планируется возвести три корпуса площадью 30 тысяч квадратных метров, где смогли бы разместиться 1,5 тысячи студентов."Постепенно возвращаться на очное обучение студенты СахГУ начнут уже в апреле. Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы", — подчеркнул Лимаренко.Губернатор добавил, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном и современном общежитии. Он подчеркнул, что ведет переговоры на эту тему с руководством Минобрнауки России.
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва, сахалинская область, происшествия

Студентов СахГУ расселят в хостелы после смерти двоих человек в общежитии

05:26 08.04.2021 (обновлено: 12:09 08.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в студенческом общежитии СахГУ
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в студенческом общежитии СахГУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в студенческом общежитии СахГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Гостиницы и хостелы задействуют для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
Ранее сообщалось о смерти двух студентов в общежитии университета. К трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Был арестован директор департамента СахГУ, отвечающий за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение.

"Правительство помогло с размещением ребят в областных социальных учреждениях. Распорядился помочь университету возобновить очный формат учебы. Для этого формируем совместную дорожную карту: куда переезжают студенты и с какого числа выходят на пары. Предполагается, что сначала выйдут студенты первых и выпускных курсов, а потом, поэтапно, — все оставшиеся. Это временное решение", приводятся на сайте слова губернатора области Валерия Лимаренко.

Отмечается, что правительством Сахалинской области, СахГУ и Минобрнауки России рассматривается вариант создания студенческого городка, где планируется возвести три корпуса площадью 30 тысяч квадратных метров, где смогли бы разместиться 1,5 тысячи студентов.
"Постепенно возвращаться на очное обучение студенты СахГУ начнут уже в апреле. Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы", — подчеркнул Лимаренко.
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Губернатор добавил, что Сахалинский госуниверситет остро нуждается в комфортном, безопасном и современном общежитии. Он подчеркнул, что ведет переговоры на эту тему с руководством Минобрнауки России.
 
РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МоскваСахалинская областьПроисшествия
 
 
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