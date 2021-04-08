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В Москве лжесотрудник ГИБДД взял со студента взятку пивом и коньяком
В Москве лжесотрудник ГИБДД взял со студента взятку пивом и коньяком
Несовершеннолетнего, требовавшего взятку алкоголем под видом сотрудника ГИБДД, задержали в Москве и привлекли к административной ответственности, сообщила... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:45
2021-04-08T13:23
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Несовершеннолетнего, требовавшего взятку алкоголем под видом сотрудника ГИБДД, задержали в Москве и привлекли к административной ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации полиции, на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева (район Южное Бутово), к сидящему в машине студенту подошел "гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы", заявил, что тот нарушил ПДД, и потребовал взятку в виде пяти бутылок пива и одного коньяка за освобождение от ответственности.Студент в назначенное время передал "инспектору" пакет с алкоголем, после чего попросил его предъявить служебное удостоверение, на что получил категорический отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой человек обратился с заявлением в правоохранительные органы.
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ирина волк, москва, происшествия

В Москве лжесотрудник ГИБДД взял со студента взятку пивом и коньяком

12:45 08.04.2021 (обновлено: 13:23 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Несовершеннолетнего, требовавшего взятку алкоголем под видом сотрудника ГИБДД, задержали в Москве и привлекли к административной ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации полиции, на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева (район Южное Бутово), к сидящему в машине студенту подошел "гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы", заявил, что тот нарушил ПДД, и потребовал взятку в виде пяти бутылок пива и одного коньяка за освобождение от ответственности.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:35
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Студент в назначенное время передал "инспектору" пакет с алкоголем, после чего попросил его предъявить служебное удостоверение, на что получил категорический отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой человек обратился с заявлением в правоохранительные органы.
"В результате проверочных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 17-летний житель Москвы. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.27.1 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" - ред.) и 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды правоохранительных" - ред.). Подросток поставлен на профилактический учет", - сообщила Волк.
 
Ирина ВолкМоскваПроисшествия
 
 
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