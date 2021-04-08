https://ria.ru/20210408/student-1727351776.html

В Москве лжесотрудник ГИБДД взял со студента взятку пивом и коньяком

В Москве лжесотрудник ГИБДД взял со студента взятку пивом и коньяком

Несовершеннолетнего, требовавшего взятку алкоголем под видом сотрудника ГИБДД, задержали в Москве и привлекли к административной ответственности, сообщила... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:45

2021-04-08T12:45

2021-04-08T13:23

ирина волк

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Несовершеннолетнего, требовавшего взятку алкоголем под видом сотрудника ГИБДД, задержали в Москве и привлекли к административной ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации полиции, на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева (район Южное Бутово), к сидящему в машине студенту подошел "гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы", заявил, что тот нарушил ПДД, и потребовал взятку в виде пяти бутылок пива и одного коньяка за освобождение от ответственности.Студент в назначенное время передал "инспектору" пакет с алкоголем, после чего попросил его предъявить служебное удостоверение, на что получил категорический отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой человек обратился с заявлением в правоохранительные органы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/moshenniki-1597834246.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, происшествия