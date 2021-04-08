https://ria.ru/20210408/spektroskop-1727318794.html

В Китае опубликованы данные восьмилетних исследований спектроскопа LAMOST

В Китае опубликованы данные восьмилетних исследований спектроскопа LAMOST

Китай опубликовал восьмилетний набор данных наблюдений большого многоцелевого спецтелескопа для спектрального наблюдения обширных районов неба (LAMOST). РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:48

2021-04-08T10:48

2021-04-08T10:48

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хэбэй

китай

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МОСКВА, 8 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай опубликовал восьмилетний набор данных наблюдений большого многоцелевого спецтелескопа для спектрального наблюдения обширных районов неба (LAMOST).Ожидается, что к 2022 году количество измерений спектров, полученных LAMOST, превысит 20 миллионов единиц. Спектральные данные телескопа научно незаменимы при исследовании структур, формирования и эволюции Млечного Пути.Созданный в 2008 году LAMOST расположен в обсерватории Синлун на территории провинции Хэбэй на севере Китая и начал регулярное функционирование с 2012 года.В июне 2020 года успешно завершился 8-й год работы телескопа по спектральному наблюдению.До завершения строительства телескопа LAMOST, число наблюдаемых человеком небесных тел достигло более 10 миллиардов, однако только одно из 10 тысяч от этого числа наблюдалось с помощью спектроскопии.

https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html

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китай

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