СМИ: глава ИГ* активно сотрудничал с США в иракской тюрьме
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши, возглавивший ее в 2019 году, активно сотрудничал с США, будучи заключенным в иракской тюрьме в 2008 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Издание отмечает, что в недавно рассекреченных протоколах допроса тогда иракский заключенный M060108-01 предстает как образцовый арестант, "сотрудничающий" с американцами, необычайно разговорчивый. Во время допросов, пишет газета, он сообщал о том, где найти секретные базы группировки, а также рисовал наброски лиц из руководства организации и рассказывал, где они предпочитают обедать. В частности, он нарисовал карту места, где базировался "второй человек" в группировке, после чего - через несколько недель - тот был ликвидирован американскими военными.
"Кажется, что с каждой сессией заключенный становится все более сговорчивым… Заключенный предоставляет много информации о членах ИГ*", - говорится о нынешнем главе террористической организации в одном из рассекреченных протоколов 2008 года. Там же указано его настоящее имя - Амир Мухаммад Саид Абд-аль-Рахман аль-Мауля.
Издание подчеркивает, что ранее минобороны США уже публиковали документы, свидетельствующие о том, что глава ИГ* в свою бытность заключенным, был информатором американцев. Однако недавно опубликованные документы предлагают более подробную картину и показывают лидера ИГ* как "доносчика", предоставившего США бесценные сведения, которые помогли им в борьбе с террористической организацией, которую он сейчас возглавляет. Когда аль-Мауля покинул место заключения, не сообщается. Последние данные о его допросе датируются июлем 2008 года. К этому моменту, как отмечает газета, он перестал активно сотрудничать с американцами.
О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря. По данным СМИ, "преемником" аль-Багдади группировка назначила Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши.
* Террористическая организация, запрещенная в России