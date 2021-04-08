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Песков обвинил США в сдерживании сотрудничества в экономике и науке
Песков обвинил США в сдерживании сотрудничества в экономике и науке
США искусственно сдерживают сотрудничество с РФ в экономике и науке, и это плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:02
2021-04-08T13:02
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США искусственно сдерживают сотрудничество с РФ в экономике и науке, и это плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Это очень важный компонент всего комплекса взаимоотношений. Мы очень часто сожалеем в связи с тем, что, например, наши американские визави искусственно сдерживают этот трек: бизнесменам настоятельно рекомендуют отказаться от участия в форумах, которые проходят у нас, ученым настоятельно рекомендуют отказаться от взаимодействия с коллегами из РФ. Это плохо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле рассчитывают на взаимодействие с США через научные проекты, ученых, культуру и так далее.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Песков обвинил США в сдерживании сотрудничества в экономике и науке

13:02 08.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США искусственно сдерживают сотрудничество с РФ в экономике и науке, и это плохо, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Это очень важный компонент всего комплекса взаимоотношений. Мы очень часто сожалеем в связи с тем, что, например, наши американские визави искусственно сдерживают этот трек: бизнесменам настоятельно рекомендуют отказаться от участия в форумах, которые проходят у нас, ученым настоятельно рекомендуют отказаться от взаимодействия с коллегами из РФ. Это плохо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле рассчитывают на взаимодействие с США через научные проекты, ученых, культуру и так далее.
Софийская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 12:50
В Кремле готовы к худшим сценариям развития отношений с США
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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