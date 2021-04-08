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РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины "Спутник V"
РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах, говорится в РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:17
2021-04-08T18:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
словакия
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте вакцины.Просьба связана с многочисленными нарушениями контракта, поясняют разработчики, в том числе с проведенной словацким регулятором проверкой вакцины."К сожалению, в нарушение существующего контракта как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания "Спутник V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны", — сообщают они.Кроме того, по данным разработчиков, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины и планирует провокации в будущем.РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутника V" — на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории.Ранее словацкий регулятор заявил, что производитель "Спутника V" не представил ему доказательства безопасности и эффективности вакцины, на основе которых он может принять экспертное заключение о ее качестве. Кроме того, утверждалось, что поставленная в Словакию партия не соответствует характеристикам, описанным в медицинском журнале The Lancet. Разработчики назвали эти сообщения фейковыми, подчеркнув, что все партии "Спутника V" имеют одинаковое качество и проходят жесткий контроль в Центре имени Гамалеи.Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были Игорь Матович, занимавший тогда пост премьер-министра, и Марек Крайчи, который был министром здравоохранения. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку.Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Согласно публикации в Lancet, третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.
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вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, словакия, в мире

РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины "Спутник V"

17:17 08.04.2021 (обновлено: 18:10 08.04.2021)
 
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Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Просьба связана с многочисленными нарушениями контракта, поясняют разработчики, в том числе с проведенной словацким регулятором проверкой вакцины.
"К сожалению, в нарушение существующего контракта как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания "Спутник V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны", — сообщают они.
Кроме того, по данным разработчиков, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины и планирует провокации в будущем.
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РФПИ попросил правительство Словакии повторно провести тестирование "Спутника V" — на этот раз в сертифицированной в ЕС лаборатории.
Ранее словацкий регулятор заявил, что производитель "Спутника V" не представил ему доказательства безопасности и эффективности вакцины, на основе которых он может принять экспертное заключение о ее качестве. Кроме того, утверждалось, что поставленная в Словакию партия не соответствует характеристикам, описанным в медицинском журнале The Lancet. Разработчики назвали эти сообщения фейковыми, подчеркнув, что все партии "Спутника V" имеют одинаковое качество и проходят жесткий контроль в Центре имени Гамалеи.
Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были Игорь Матович, занимавший тогда пост премьер-министра, и Марек Крайчи, который был министром здравоохранения. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку.
Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Согласно публикации в Lancet, третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек.
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